रायगड जिल्ह्यातून एक अतिशय धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कर्जत तालुक्यातील नेवाळी गावात एका 30 वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या तरुणाचा मृतदेह गावातील बैलगाडी शर्यतीच्या मैदानावर आढळून आला. विशेष म्हणजे, तरुणाच्या शरीरावर मारहाणीच्या गंभीर खुणा होत्या. तसेच त्याचा चेहरा ॲसिड टाकून विद्रूप करण्यात आला होता. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, रोहित संजय ढोले (वय 30, रा. कर्जत) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. रोहित एका हळदी समारंभासाठी नेवाळी गावात आला होता. कार्यक्रम सुरू असतानाच रात्रीच्या सुमारास त्याला कोणाचा तरी फोन आला. फोन आल्यानंतर तो घरातून बाहेर पडला. मात्र, बराच वेळ होऊनही तो परत आला नाही. रात्री उशिरापर्यंत आणि पहाटेपर्यंत रोहित घरी न परतल्याने त्याच्या कुटुंबीयांनी रोहितचा शोध घेण्यास सुरुवात केली..Mumbai News: झाडे तोडण्याचा वाद चिघळला! प्राधिकरणाच्या बैठकीत एमआयएम आक्रमक.परिसरात शोध सुरू असतानाच सकाळी बैलगाडी शर्यतीच्या मैदानावर त्याचा मृतदेह आढळून आला. रोहितच्या शरीरावर मारहाणीच्या गंभीर खुणा दिसून आल्या. त्याचबरोबर चेहऱ्यावर ॲसिड टाकून तो विद्रूप करण्यात आल्याचेही समोर आले. मृतदेहाची अवस्था पाहून परिसरात एकच खळबळ उडाली..दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच कर्जत पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांकडून पंचनामा करून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. रात्री रोहितला फोन कोणी केला होता? तो घराबाहेर कोणाला भेटण्यासाठी गेला होता? तसेच त्याची हत्या कोणी आणि कोणत्या कारणातून केली, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. या घटनेमुळे नेवाळी गावासह कर्जत परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Thane News: पूर्णेकर हत्या तपासावर कुटुंबीयांचे प्रश्नचिन्ह, विजेता पूर्णेकर यांनी दिले पोलिसांना पुरावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.