Shrikant Shinde: श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे इंडोनेशिया शिष्टमंडळाचे नेतृत्व, पार्लमेंटरी फ्रेंडशिप ग्रुपमध्ये नियुक्ती

Parliamentary Friendship Group: श्रीकांत शिंदे यांची पार्लमेंटरी फ्रेंडशिप ग्रुपमध्ये नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे ते इंडोनेशिया दौऱ्यावर जाणाऱ्या भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणार आहेत.
डोंबिवली : कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यावर पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ओम बिर्ला यांच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात आलेल्या पार्लमेंटरी फ्रेंडशिप ग्रुप मध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून इंडोनेशिया दौऱ्यावर जाणाऱ्या भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व ते करणार आहेत.

