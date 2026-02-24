Shrikant Shinde: श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे इंडोनेशिया शिष्टमंडळाचे नेतृत्व, पार्लमेंटरी फ्रेंडशिप ग्रुपमध्ये नियुक्ती

डोंबिवली : कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यावर पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ओम बिर्ला यांच्या पुढाकाराने स्थापन करण्यात आलेल्या पार्लमेंटरी फ्रेंडशिप ग्रुप मध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून इंडोनेशिया दौऱ्यावर जाणाऱ्या भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व ते करणार आहेत..यापूर्वी विविध देशांमध्ये भारताची भूमिका मांडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळात सक्रिय सहभाग नोंदवत त्यांनी नेतृत्वाची छाप पाडली होती. त्या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी संयुक्त अरब अमिराती, सिएरा लिओन, लायबेरिया आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो यांसारख्या देशांना भेट देत भारताची भूमिका मांडली होती..Mumbai Local: १५ डब्यांच्या लोकलसाठी मध्य रेल्वेचा मेगाप्लॅन वेगात! ठाण्यात ट्रॅक, यार्ड, फलाट विस्तार पूर्ण; प्रवाशांना दिलासा.भारतीय संसदीय कूटनीती अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या या उपक्रमाअंतर्गत विविध पक्षांतील खासदारांची शिष्टमंडळे ६० हून अधिक देशांशी संवाद साधणार आहेत. व्यापार, तंत्रज्ञान, शिक्षण, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि द्विपक्षीय सहकार्य या विषयांवर चर्चा होणार आहे. या उपक्रमात विविध पक्षांतील वरिष्ठ नेत्यांसह व्यापक राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत आहे..या माध्यमातून भारताचे संसदीय संबंध अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न होत असून जगभरातील संसद सदस्यांशी थेट संवाद वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. उत्कृष्ट संसदीय कार्यपद्धतींची देवाणघेवाण, संसद ते संसद आणि जनता ते जनता संवाद वृद्धिंगत करणे, तसेच पारंपरिक राजनैतिक प्रयत्नांना संसदीय स्तरावर पूरक बळ देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..Thane News: मुरबाड नगर पंचायतमध्ये सत्तांतराची नांदी? नगराध्यक्ष संतोष चौधरींची कसोटी; किसन कथोरेंना शह देणारे आता भाजपच्या गोटात.युवा आणि अभ्यासू नेतृत्व म्हणून ओळख असलेल्या डॉ. शिंदे यांच्या निवडीमुळे भारताचा आवाज जागतिक पातळीवर अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. त्यांच्या या नव्या भूमिकेमुळे त्यांच्या राजकीय प्रवासालाही नवे बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.