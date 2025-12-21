Raigad : ठाकरेंचा नगराध्यक्ष शिंदेंच्या शिवसेनेनं फोडला, विजयानंतर तासाभरात पक्षांतराच्या हालचाली

Shiv Sena Nagaradhyaksha Atul Chougule: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच तासाभरातच नगराध्यक्ष पक्ष बदलणार असल्याचं समोर आलंय. रायगडच्या श्रीवर्धन नगरपालिकेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने नगराध्यक्ष पद आपल्याकडे राखलं. पण त्यांचा हा आनंद तासभरही टिकला नाहीय. नगराध्यक्षपदी विजयी झालेले अतुल चौगुले आता पक्षांतराच्या तयारीत आहेत. .ठाकरेंच्या तिकिटावर नगराध्यक्ष झालेले अतुल चौगुले हे शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करणार असल्याचं समजते. श्रीवर्धनमध्ये ठाकरेंना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. शिंदेंचे मंत्री भरत गोगावले यांनी तासाभरातच ठाकरेंच्या विजयाचा आनंद हिरावून घेतला. अतुल चौगुलेंचा विजय हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांना धक्का मानला जात होता..Pune Nagradhyakhsa : पुण्यात फक्त अजितदादा! १७ पैकी १० नगराध्यक्ष राष्ट्रवादीचे, महाविकासआघाडीचा सुपडा साफ.अतुल चौगुले यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, शिवसैनिक हा रोख बाय ठोक असतो. माझ्या विजयात सर्वात मोठा भरत गोगावले आणि शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांचा हा विजय आहे. ही लढाई जनशक्ती विरुद्ध धनशक्ती अशी होती..शिवसेना शिंदे गटाला राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मोठं यश मिळालंय. शिवसेनेच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तब्बल १३५ जागांवर शिवसेनेनं निवडणूक लढली होती. त्यात ५० पेक्षा जास्त ठिकाणी नगराध्यक्षपदाची खुर्ची शिंदेंच्या उमेदवारांनी पटकावलीय. ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या तुलनेत पाचपट जास्त जागा शिंदेंच्या शिवसेनेनं मिळवल्या आहेत. महाविकास आघाडीला एकत्रितही ५० पर्यंत मजल मराता आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.