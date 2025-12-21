मुंबई

Raigad : ठाकरेंचा नगराध्यक्ष शिंदेंच्या शिवसेनेनं फोडला, विजयानंतर तासाभरात पक्षांतराच्या हालचाली

Shrivardhan Nagarparishad nagradhyaksha Atul Chougule: श्रीवर्धनमधील नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदी शिवसेनेचे अतुल चौगुले हे विजयी झाले आहेत. अतुल चौघुले हे निकालानंतर तासाभरातच पक्षांतराच्या तयारीत असल्याचं समोर आलंय.
Shiv Sena Nagaradhyaksha Atul Chougule

Shiv Sena Nagaradhyaksha Atul Chougule Wins Then Plans Defection

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Shiv Sena Nagaradhyaksha Atul Chougule: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच तासाभरातच नगराध्यक्ष पक्ष बदलणार असल्याचं समोर आलंय. रायगडच्या श्रीवर्धन नगरपालिकेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने नगराध्यक्ष पद आपल्याकडे राखलं. पण त्यांचा हा आनंद तासभरही टिकला नाहीय. नगराध्यक्षपदी विजयी झालेले अतुल चौगुले आता पक्षांतराच्या तयारीत आहेत.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
election
Nagar Panchayat Election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com