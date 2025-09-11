Mumbai Traffic: धारावीतील द्रुतगती मार्गावरील सिग्नल बंद; चोवीस तास वाहने सुसाट, अपघाताची भीती

धारावी : सायन स्थानकाकडून मुंबई शहर व पश्चिम उपनगरांकडे धारावीतून जाणाऱ्या पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील दादू शंकर सदाफुले वीणेकरी बुवा चौक येथील सिग्नल यंत्रणा बंद असल्याने रस्त्यावरून २४ तास वाहने न थांबता जलद गतीने जात आहेत..यामुळे एखादा मोठा अपघात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या मार्गावर वाहतूक विभागाने सिग्नल यंत्रणा त्वरित चालू करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे..धारावी बस आगार व सायनकडून येणाऱ्या तसेच माहीम व वांद्रेच्या दिशेने सायनच्या दिशेला जाणाऱ्या वाहनांच्या नियमनासाठी या चौकात सिग्नल यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून ही यंत्रणा बंद असल्याने वाहनांचे नियमन होत नाही..विद्यार्थी, अपंगाना धोकाराजीव गांधीनगर, मुकुंदनगर, कामराजनगर, धारावी बस आगार, धारावी क्रीडा संकुल येथे येण्या-जाण्यासाठी येथून रस्ता ओलांडतात. लहान विद्यार्थी, महिला, रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती आदी रस्ता ओलांडून जात असल्याने सिग्नल यंत्रणा बंद असल्याने अपघात होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..Mumbai Local Fight: दे दणा दण... कॉलर पकडली, एकमेकांना ठोसे हाणले; मुंबईच्या लोकलमध्ये फ्री स्टाईल राडा Video Viral.आम्ही आमच्या पक्षातर्फे यासंदर्भात वाहतूक विभागाला सिग्नल यंत्रणा सुरू करावी, अशी मागणी करणार आहोत. दुर्दैवी घटना घडू नये, यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.- ॲड. साम्या कोरडे, अध्यक्ष, पुरोगामी विद्यार्थी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.