मुंबई

Mumbai Traffic: धारावीतील द्रुतगती मार्गावरील सिग्नल बंद; चोवीस तास वाहने सुसाट, अपघाताची भीती

Signal Failure: धारावीतील दादू शंकर सदाफुले वीणेकरी बुवा चौक येथील सिग्नल यंत्रणा बंद असल्याने वाहतूक नियमन होत नाही. यामुळे लहान विद्यार्थी, महिलांना आणि अपंग व्यक्तींना अपघाताचा धोका वाढला आहे.
Mumbai Traffic

Mumbai Traffic

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धारावी : सायन स्थानकाकडून मुंबई शहर व पश्चिम उपनगरांकडे धारावीतून जाणाऱ्या पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील दादू शंकर सदाफुले वीणेकरी बुवा चौक येथील सिग्नल यंत्रणा बंद असल्याने रस्त्यावरून २४ तास वाहने न थांबता जलद गतीने जात आहेत.

Loading content, please wait...
Vehicle
Mumbai
traffic Police
Dharavi
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com