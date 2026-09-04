Sion Bridge: मुंबईतील शीव उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात, 'या' तारखेला खुला होणार

मुंबई : शीव (सायन) स्थानकाजवळील अत्यंत महत्त्वाच्या रेल्वे पुलाच्या पुनर्बाधणीचे काम वेगाने पूर्ण होत आहे. येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत हा पूल नागरिकांसाठी खुला करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी बुधवारी (ता. २) या कामाची पाहणी करून आढावा घेतला..पाहणीदरम्यान महापौरांनी पुलाचे उर्वरित काम दर्जेदार पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. पुलाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सौंदर्याकरणावर भर देत दुभाजक आणि पुलाच्या दोन्ही बाजूंना हिरवळ किंवा व्हर्टिकल गार्डन यांसारखे पर्यावरणपूरक पर्याय राबवण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले..विधी सचिवांचे अक्षम्य वर्तन, ताशेरे ओढत न्यायालयाची अवमान नोटीस.या पाहणीवेळी एफ दक्षिण व एफ उत्तर प्रभाग समिती अध्यक्ष मानसी सातमकर, प्रमुख अभियंता (पूल) राजेश मुळे आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते कुर्लादरम्यानच्या पाचव्या व सहाव्या मार्गिकेसाठी ११२ वर्षे जुना असुरक्षित पूल पाडून नवीन पूल बांधण्यात येत आहे..BEST Employees: बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिलासा! सातवा वेतन आयोग लागू, कंत्राटींना 'समान काम समान वेतन'.रेल्वे हद्दीतील पुलाचे काम रेल्वे विभाग, तर पोहोचमार्गांचे काम महापालिका करीत असून संपूर्ण खर्च रेल्वे निधीतून होत आहे. पुलाच्या दोन्ही गर्डरचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले असून सध्या क्रॅश बॅरिअर आणि काँक्रीट वेअरिंग कोटचे काम वेगाने सुरू आहे. मध्य रेल्वेने नवीन पादचारी पूल आधीच सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.