मुंबई

अटल सेतू–सिडको कोस्टल रोड जोडणीला मंजुरी; उभारले जाणार सहा रॅम्प, पण कुठे अन् फायदा काय होणार? जाणून घ्या...

Atal Setu and Coastal Road Connected: मुंबईतील अटल सेतू ते सिडकोच्या कोस्टल रोडला जोडण्यासाठी गव्हाण गावात सहा रॅम्प बांधले जातील. यामुळे मुंबई, नवी मुंबई, उरण, पनवेल आणि नवी मुंबई विमानतळ यांच्यातील वाहतूक सुलभ होईल.
Mansi Khambe
मुंबई : मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल सेतू प्रकल्पामुळे लक्षणीय दिलासा मिळाला आहे. तर सिडकोने आता हा पूल त्यांच्या कोस्टल रोडला जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, सिडको गव्हाण गावातील शिवाजी नगर इंटरचेंजवर सहा रॅम्प बांधणार आहे, ज्यामुळे उरण, पनवेल, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीए आणि राजधानी मुंबईमधील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल.

