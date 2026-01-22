अटल सेतू–सिडको कोस्टल रोड जोडणीला मंजुरी; उभारले जाणार सहा रॅम्प, पण कुठे अन् फायदा काय होणार? जाणून घ्या...

मुंबई : मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल सेतू प्रकल्पामुळे लक्षणीय दिलासा मिळाला आहे. तर सिडकोने आता हा पूल त्यांच्या कोस्टल रोडला जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून, सिडको गव्हाण गावातील शिवाजी नगर इंटरचेंजवर सहा रॅम्प बांधणार आहे, ज्यामुळे उरण, पनवेल, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीए आणि राजधानी मुंबईमधील वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल..जेव्हा अटल सेतू प्रकल्पाचे नियोजन केले जात होते, तेव्हा सिडकोचे कोस्टल रोड बांधकाम सुरू झाले नव्हते. तथापि, आता सिडकोने कोस्टल रोडच्या कामाला गती दिल्याने, शिवाजी नगर कनेक्टरद्वारे आवश्यक जोडणी पूर्ण करण्यासाठी सहा रॅम्प बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीआरझेड प्राधिकरणाने त्यांना अटींसह मान्यता दिली आहे आणि पुढील कारवाईसाठी ते केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत..Risod Municipal Council: स्थायी व विषय समित्यांवर भाजप-शिवसेना युतीचे वर्चस्व; रिसोड नगरपरिषदेत सर्व सभापती अविरोध!.प्रकल्प स्थळ न्हावा रोड आणि उरण रोडशी चांगले जोडलेले आहे आणि या जोडणीमुळे खारघर रेल्वे स्थानकाची कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल. हे सहा रॅम्प पूर्ण झाल्यावर, जेएनपीटी आणि मुंबई, चिर्ले आणि नवी मुंबई विमानतळ यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. रायगड जिल्ह्यातील रहिवाशांना अटल सेतू, नवी मुंबई विमानतळ आणि मुंबई येथे सहज प्रवेश मिळण्याचा फायदा होईल..ईआयए अहवालानुसार, खारफुटींचे नुकसान कमी करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील. ९३६ खारफुटीच्या झाडांवर परिणाम होईल असा अंदाज आहे. हा प्रकल्प अंदाजे ३.५ हेक्टर क्षेत्रफळाचा आहे आणि त्यात ३२ स्ट्रक्चरल मॉड्यूल आहेत, प्रत्येक ७५ मीटर लांब. स्पॅनला १.० मीटर व्यासाचे बोर केलेले कास्ट-इन-सिटू पाईल्सचा आधार दिला जाईल, जे दीर्घकालीन स्ट्रक्चरल मजबुतीसाठी जमिनीखालील बेडरॉकमध्ये योग्यरित्या चालवले जातील..Mumbai Animal Cruelty Case: मुंबईत अमानुष कृत्य! अडीच महिन्यांच्या श्वानाच्या पिल्लावर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला अर्धनग्न अवस्थेत अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.