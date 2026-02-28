चेंबूरमध्ये भीषण दुर्घटना! बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या ८व्या मजल्यावरून कोसळले ६ मजूर

चेंबूरमध्ये बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या ८व्या मजल्यावरून ६ मजूर कोसळल्याची घटना घडलीय. चेंबूरमधील सुभाषनगर भागात घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडालीय. कामगार ८व्या मजल्यावर काम करत असताना ही दुर्घटना घडली. शनिवारी सकाळी कामगार इमारतीच्या ८व्या मजल्यावर काम करत होते. तिथून तोल गेल्यानं ते खाली कोसळल्याचं समजते..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, चेंबूरच्या सुभाषनगर परिसरात एका इमारतीचं बांधकाम सुरू आहे. या इमारतीच्या आठव्या मजल्यावर काम करत असलेले मजूर खाली कोसळलेत. या दुर्घटनेत ६ मजूर गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेनंतर सहकारी आणि स्थानिकांच्या मदतीनं जखमींना रुग्णालयात नेण्यात आलंय..Mumbai Pune Expressway : विकेंड, होळीमुळे वाहनांची गर्दी, लोणावळ्याजवळ गाड्यांच्या रांगा; संथगतीने वाहतूक.उंच इमारतीचं काम करत असतानाही मजुरांकडे कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा उपकरणे नव्हती. हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट किंवा इतर सुरक्षा उपकरणांशिवाय मजूर जीव धोक्यात घालून या ठिकाणी काम करत होते. त्यामुळे गगनचुंबी इमारतींमध्ये बांधकामावेळी मजुरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित होत आहे..मजूर इमारतीच्या ८व्या मजल्यावरून खाली कोसळल्याचं समजताच परिसरातील नागरीक आणि इतर सहकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी झालेल्या ६ मजुरांना तात्काळ घाटकोपरमधील राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. ६ जणांपैकी काही मजुरांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. या दुर्घटनेची माहिती पोलिसांना दिली असून अधिक तपास केला जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.