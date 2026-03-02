धारावीत ‘स्लम टुरिझम’ची ‘डिमांड’ वाढली! गरीबी पाहण्यासाठी टुरिस्ट २ तासांसाठी १५ हजार रुपये देतात; गरीबीही झाली विक्रीचा माल!

भारतात गरिबी एक वस्तू बनत चालली आहे. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी मानली जाणारी धारावीची गरिबी पाहण्यासाठी परदेशातील लोक आकर्षित होतात. आता धारावीचा पुनर्विकास सुरू आहे. टूर आणि ट्रॅव्हल कंपन्याही याचा फायदा घेत आहेत. अनेक जाहिराती आणि सोशल मीडिया मोहिमा पर्यटकांना पुनर्विकास करण्यापूर्वी येथील रहिवाशांचे जीवन पाहण्यासाठी येण्याचे आवाहन करत आहेत. यासाठी पर्यटकांकडून मोठी रक्कम आकारली जात आहे. दिवसा धारावीला पाहण्यासाठी आणि घरात रात्र घालवण्यासाठी ते पैसेही आकारतात..धारावी ही जगातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक आहे. जर तुम्ही मुंबईतील या झोपडपट्ट्याला भेट दिली तर तुम्हाला कदाचित एखाद्या श्रीमंत कुटुंबातील व्यक्ती सापडेल जी धारावीचे जीवन अनुभवण्यासाठी आली असेल. दोन तासांच्या भेटीसाठी १५,००० रुपयांपर्यंत खर्च येतो. शिवाय, दिवस आणि रात्रीच्या मुक्कामाचे दर वेगवेगळे असतात. धारावीत असे काही गल्ल्या आहेत जिथे सामान्य मुंबईकर जाण्यास कचरतात..Mumbai Traffic: मुंबईकरांचा प्रवास होणार सुसाट! वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पालिकेचा ६ हजार कोटींचा 'मास्टर प्लॅन'.हे गल्ल्या मुंबईच्या खालच्या थरात आहेत, जिथे एकेकाळी वरदराजन मुदलियार सारखे गुंड होते. येथे गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात होती. अरुंद रस्ते, तुडुंब वाहणारे गटार, झोपडपट्ट्या आणि मोडकळीस आलेल्या झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवन भयावह असू शकते. तुमच्या मनात फक्त एकच प्रश्न येतो की: कोणी इथे कसे राहू शकते? तरीही, बरेच लोक येथे तीन-चार पिढ्यांपासून राहत आहेत. धारावीच्या गरिबीत, काही लोकांना आपत्तीत संधी दिसली..पर्यटन स्थळांच्या यादीत धारावीचा समावेश करण्यात आला. ज्यांना भेट द्यायची होती त्यांच्यासाठी दर निश्चित करण्यात आले. अनेक मार्गदर्शकांनी धारावीच्या रहिवाशांशी संपर्क साधला आणि त्यांना या पर्यटन कार्यक्रमात समाविष्ट केले. दर तासानुसार ठरवण्यात आले. मुंबईला येणारे परदेशी लोक अनेकदा धारावीच्या लेदर मार्केट लेनला भेट देतात. पण ही झोपडपट्टी त्या मुख्य रस्त्याच्या पलीकडे, अनेक किलोमीटरपर्यंत पसरलेली आहे. येथे अदृश्य गल्ल्या आणि कोपरे आहेत, जिथे फक्त रहिवासी जातात. गल्ल्या जेमतेम तीन फूट रुंद आहेत. अशी ठिकाणे केवळ परदेशीच नाही तर कधीही भेट देण्याचे धाडस न केलेल्या मुंबईकरांनाही आकर्षित करतात..Mumbai Crime: सोबत राहण्यास पत्नीचा नकार, पतीनं भर रस्त्यात गाठलं; आधी वाद नंतर चाकूने... मुंबईत रक्तरंजित थरार .अशा झोपडपट्टी दौऱ्यांसाठी भारतीयांना वेगवेगळे शुल्क द्यावे लागते. भारतीयांकडून १५०० ते ७००० रुपये आकारले जातात. परदेशी पर्यटकांकडून १५०० ते १००० रुपये आकारले जातात. रात्रीच्या निवासाचा दर वेगळा असतो, तसेच जेवणाचा दरही वेगळा असतो. २०१९ मध्ये, TripAdvisor ने 'आशियातील टॉप १० प्रवाशांच्या पसंतीच्या अनुभवांची' यादी जाहीर करताना धारावी झोपडपट्टी दौऱ्याचा समावेश केला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, धारावी झोपडपट्टी परिसर परदेशी पर्यटकांमध्ये सर्वाधिक पसंतीचे भारतीय ठिकाण बनले आणि जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या ताजमहाललाही मागे टाकले..धारावीतल्या गरिबी पर्यटनाबद्दल आता टूर आणि ट्रॅव्हल कंपन्या जास्त जाहिराती देत आहेत. धारावीचा पुनर्विकास होण्यापूर्वी लोकांनी झोपडपट्टी पाहण्यासाठी यावे अशी जाहिरात त्यांनी सुरू केली आहे.जगभरात झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीची खरी कहाणी खूपच गहन आहे. धारावीत दहा लाखांहून अधिक लोक राहतात. येथे हजारो लघु उद्योग आहेत, ज्यात मातीकाम, कापड, चामडे आणि पुनर्वापर यांचा समावेश आहे. अरुंद परिस्थिती असूनही, धारावी दरवर्षी अंदाजे $1 अब्ज महसूल निर्माण करते आणि मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते..BMC Budget: महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट! सुधारित अंदाजापेक्षा वसुलीत मोठी पिछाडी; चिंताजनक आकडेवारी समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.