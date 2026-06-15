उद्धव ठाकरेंची शिवसेना पुन्हा संकटात! काही खासदार दुसरा गट स्थापन करणार? लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देणार, राऊत दिल्लीला रवाना

पश्चिम बंगालमधील सत्तांतरामुळे ममता बॅनर्जी यांची कारकीर्द आता संपली आहे. टीएमसीच्या ८० आमदारांपैकी साठ आणि २८ खासदारांपैकी २० जण बॅनर्जींपासून वेगळे झाले आहेत. त्यांनी आपापले राजकीय मार्ग निवडले आहेत. टीएमसीच्या या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण 'ऑपरेशन टायगर'च्या चर्चांनी ढवळून निघाले आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत पुन्हा मोठा भूकंप होण्याची शक्यता आहे. ठाकरेंचे काही खासदार दुसरा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. .उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील मातोश्री येथे शिवसेनेच्या नऊ लोकसभा खासदारांची एक अनपेक्षित बैठक बोलावली होती. यात पक्षाचे केवळ चार खासदार बैठकीला उपस्थित राहिले. तर पाच जण व्हर्च्युअली सामील झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या सभेतून पाच खासदारांच्या अनुपस्थितीमुळे राजकीय अटकळींना उधाण आले आहे. यामुळे उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष पुन्हा एकदा कोसळण्याच्या मार्गावर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यावर आता नवीन माहिती समोर आली आहे. .MSRTC Fine: एसटी बस चुकीच्या ठिकाणी थांबवली तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दंड वसूल करणार! MSRTC चा मोठा निर्णय, काय कारवाई होणार?.उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील खासदारांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. यामुळे संजय राऊत तातडीने दिल्लीला रवाना होणार आहेत. उद्धव ठाकरेंचे काही खासदार दुसरा गट स्थापन करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच ते याबाबत लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देणार असल्याची सुत्रांनी माहिती दिली आहे. ठाकरेंचे खासदार संजय देशमुख हे प्रतापराव जाधवांना भेटले आहेत. यामुळे आता राजकारणात खळबळ उडाली आहे. .महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'ऑपरेशन टायगर'ची सुरुवात २०२२ मध्ये झाली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचे पतन आणि शिवसेनेतील फूट 'ऑपरेशन टायगर'च्या माध्यमातून घडवून आणण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांनी आपले स्थान पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी केलेल्या सर्व मेहनतीवर पाणी फिरवण्याचा 'ऑपरेशन टायगर' हा एक राजकीय कट मानला जात आहे. 'ऑपरेशन टायगर' ही एक गुप्त रणनीती आहे, ज्याद्वारे शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती गट उद्धव ठाकरे यांच्या खासदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे वृत्त आहे . .Mumbai Local: मध्य आणि हार्बर रेल्वे जोडली जाणार, कर्जत-कसाराहून थेट वाशी-बेलापूर गाठता येणार; लोकल कधीपासून सुरू होणार? .उद्धव ठाकरे आता परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे या नाराज खासदारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी त्यांच्याशी थेट संवाद साधत आहेत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना एकजूट ठेवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा संवाद सुरू केला आहे. मात्र, ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीत जे घडले, त्यामुळे हे गूढ अधिकच गडद झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.