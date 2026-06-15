मुंबई

उद्धव ठाकरेंची शिवसेना पुन्हा संकटात! काही खासदार दुसरा गट स्थापन करणार? लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देणार, राऊत दिल्लीला रवाना

Uddhav Thackeray Shiv Sena Split News: उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लोकसभेत एकूण नऊ खासदार आहेत, पण मातोश्री येथील बैठकीला केवळ चारच खासदार उपस्थित होते. उर्वरित पाच खासदारांनी ऑनलाइन सहभाग घेतला.
Uddhav Thackeray Shiv Sena Split

Uddhav Thackeray Shiv Sena Split

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

पश्चिम बंगालमधील सत्तांतरामुळे ममता बॅनर्जी यांची कारकीर्द आता संपली आहे. टीएमसीच्या ८० आमदारांपैकी साठ आणि २८ खासदारांपैकी २० जण बॅनर्जींपासून वेगळे झाले आहेत. त्यांनी आपापले राजकीय मार्ग निवडले आहेत. टीएमसीच्या या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण 'ऑपरेशन टायगर'च्या चर्चांनी ढवळून निघाले आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत पुन्हा मोठा भूकंप होण्याची शक्यता आहे. ठाकरेंचे काही खासदार दुसरा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.

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