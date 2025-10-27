मुंबई

Mumbai News: धारावीकरांना सर्वेक्षण संधी! डीआरपीची विशेष मोहीम; 'या' तारखेपासून होणार सुरू

Dharavi Redevlopment: धारावीकरांसाठी डीआरपीवतीने दस्तावेज संकलनासाठी विशेष मोहिम आयोजित करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने धारावीकरांना संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
Dharavi Redevlopment

Dharavi Redevlopment

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : अपुरी कागदपत्रे किंवा अन्य कारणांमुळे सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या धारावीकरांना राज्य सरकारने पुन्हा एक संधी उपलब्ध करून दिली आहे. सर्व लाभार्थ्यांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सामावून घेण्याच्या उद्देशाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी) वतीने दस्तावेज संकलनासाठी विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान ही मोहीम राबविली जाणार असून, त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या पात्र धारावीकरांना त्यांचे आवश्यक दस्तावेज डीआरपीसमोर सादर करून सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Dharavi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com