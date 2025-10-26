मुंबई

Panvel News: उत्सव काळात स्वच्छतेचा जागर! पनवेल पालिकेची यंत्रणा रात्रपाळीमध्ये कार्यरत

Panvel Municipal Corporation: दिवाळी सणानिमित्त पनवेल पालिकेमार्फत विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. यावेळी नागरिकांकडून निर्माण होणारा कचरा वर्गीकृत स्वरूपात देण्याचे आवाहन केले होते.
Panvel Municipal Corporation
Panvel Municipal CorporationEsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पनवेल : प्रकाश, आनंदाच्या दिवाळी सणानिमित्त नागरिकांचे आरोग्य, स्वच्छ वातावरण राहावे, यासाठी पनवेल पालिकेमार्फत विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. यावेळी शहराच्या विविध भागांमध्ये रात्रपाळीमध्ये घनकचरा संकलन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Mumbai
Municipal Corporation
Municipal administrators
panvel
(panvel municipal corporation)

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com