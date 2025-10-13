मुंबई

Navi Mumbai: भुरट्या चोरांवर पोलिसांची नजर! दिवाळीनिमित्त शहरात विशेष पथके तैनात

Police Action: दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासन सतर्क झाले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष सुरक्षा उपाययोजना राबविण्याबाबत सुचित केले आहेत.
नवी मुंबई : दिवाळी सणामुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणात खरेदीसाठी बाजारपेठा, मॉल्स तसेच वर्दळीच्या ठिकाणी गर्दी करत आहेत. या काळात पाकीटमारी, साखळी चोरी अशा गुह्यांमध्ये वाढ होत असल्याने नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वच पोलीस ठाण्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. तसेच विशेष सुरक्षा उपाययोजना राबविण्याबाबतही सुचित केले आहेत.

