नवी मुंबईतील कचरा वर्गीकरणाचा वेग वाढणार

नवी मुंबई : नवी मुंबई शहराचा कचरा सामावून घेणाऱ्या तुर्भे येथील क्षेपणभूमीची सुधारणा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. २००९ पासून दुरवस्थेत असलेल्या कचरा वर्गीकरण प्रकल्पात महापालिकेने तब्बल दहा कोटी रुपये खर्च करून नवीन यंत्रणा बसवली आहे. या नव्या यंत्रणेमुळे प्रकल्पातून प्रति दिन १२० ते २५० मेट्रिक टन कचरा वर्गीकरण करण्यापर्यंतची क्षमता वाढणार आहे. त्यामुळे शहरात होणाऱ्या ८० टक्के कचरा वर्गीकरणाची क्षमता वाढून कचऱ्यावर लवकर प्रक्रिया करणे अधिक सोपे होणार आहे. २००८ मध्ये नवी मुंबई वेस्ट प्रोसेसिंग कंपनीकडून हा प्रकल्प तयार करण्यात आला होता. तेव्हापासून हा प्रकल्प कार्यान्वित असल्याने प्रकल्पातील अनेक बाबी मोडकळीस आल्या असून, काहींची दुरवस्था झाली आहे. प्रकल्पातील बहुतांश यंत्रणा जुन्या झाल्याने त्या बदलण्याची मागणी करण्यात आली होती. कचरा वर्गीकरण करण्याचे युनिट १० वर्षे जुने असल्याने नवीन तंत्रज्ञानानुसार ते विकसित करण्याची सूचना सल्लागारांनी दिली होती. खतनिर्मितीचे दोन युनिट असून, यातही तांत्रिक खराबी असल्याने मागील अनेक दिवसांपासून त्याचा उत्पादनावर परिणाम होत होता. पत्र्याचे शेड जुने झाल्याने मोडकळीस आले होते. प्रकल्पातील यंत्रणा जुनी झाल्यामुळे कचरा वर्गीकरणासोबतच खतनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. दिवसाला फक्त २० ते २२ मेट्रिक टन कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात होते. त्यामुळे शहरातील गोळा होणारा बहुतांश कचरा वर्गीकरण करण्यात मनुष्यबळावर प्रशासनाचा खर्च करावा लागत होता. ४० टन खतनिर्मिती

या कचराभूमीवर बसवण्यात आलेल्या नव्या यंत्रणेमुळे दररोज १२० ते २५० मेट्रिक टन कचरा वर्गीकरण करण्याची क्षमता वाढलेली आहे. त्यामुळे आता कचऱ्यापासून होणाऱ्या खतनिर्मितीचा वेगही वाढणार आहे. पूर्वीच्या २० ते २२ मेट्रिक टन खताऐवजी आता ४० मेट्रिक टन खतनिर्मिती करता येणार आहे. कचराभूमीवरील जुनी यंत्रणा काढून त्या जागेवर नवीन यंत्रणा बसवण्याच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. लवकरच हा प्रकल्प सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

- अण्णासाहेब मिसाळ, आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका.

