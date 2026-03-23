Guru Krupa importance: गुरुकृपा, श्रद्धेमुळे आध्यात्मिक प्रवास सुलभ; साधना करत अहंकार कमी करण्याचा श्री एम यांचा सल्ला!

मुंबई: ''आध्यात्मिक जीवन हे साधे, व्यवहार्य आणि सर्वांसाठी खुले आहे. त्यासाठी विशेष वेश, ठिकाण अथवा परिस्थितीची गरज नाही. केवळ मन शांत ठेवणे, सातत्याने साधना करत अहंकार कमी करणे आणि जगाच्या कल्याणाचा विचार करणे आवश्यक आहे. गुरुकृपा आणि श्रद्धेमुळे हा प्रवास अधिक सुलभ होतो,'' असे प्रतिपादन आध्यात्मिक गुरू, लेखक आणि जागतिक कीर्तीचे वक्ते श्री एम यांनी येथे केले..'सकाळ माध्यम समूहा'च्या 'भक्ती-शक्ती व्यासपीठ' आणि 'एपी ग्लोबाले'च्या वतीने आयोजित श्रीगुरू पादुका दर्शन सोहळ्याच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात आध्यात्मिक गुरू श्री एम यांच्या सत्संगाने झाली. या वेळी 'सकाळ माध्यम समूहा'चे व्यवस्थापकीय संचालक व 'एपी ग्लोबाले'चे अध्यक्ष अभिजित पवार यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. श्री एम यांनी अत्यंत साध्या, अनुभवाधारित शैलीत आध्यात्मिक जीवनाचे गूढ उलगडून सांगितले. ''आध्यात्मिक प्रवास हा केवळ सैद्धांतिक चर्चेचा विषय नसून तो प्रत्यक्ष अनुभवाचा मार्ग आहे. माणूस स्वतःला ज्या मर्यादांमध्ये बांधून ठेवतो, त्या मर्यादा तोडणे, हीच खरी साधना आहे. माणसाची सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे तो स्वतःलाच मर्यादित समजतो. 'हे माझ्याकडून होणार नाही', 'मी सक्षम नाही' अशा विचारांनी आपणच मनाला बंधनात टाकतो. प्रत्यक्षात मनाला कोणतीही मर्यादा नसते. मन शांत झाले, की आत्म्याची शक्ती प्रकट होते आणि माणूस अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टीही साध्य करू शकतो,'' असे श्री एम म्हणाले..गृहस्थ जीवनातही साधना शक्यसाधनेसाठी संसार सोडण्याची गरज नाही. 'आत्मनो मोक्षार्थ जगत् हिताय च' या तत्त्वानुसार, स्वतःच्या आत्मोद्धारासह जगाच्या कल्याणाचाही विचार करावा. आपण गृहस्थ असलो, तरी आपल्या दैनंदिन जीवनात थोडा वेळ साधनेसाठी दिला, तर आध्यात्मिक प्रगती शक्य आहे. मोठे आश्रम किंवा संस्था उभारण्याची गरज नाही. आपल्या आसपासच्या लोकांसाठी काही चांगले केले तरी तीच साधना असल्याचे श्री एम यांनी सांगितले..श्रद्धा आणि सबुरीचे महत्त्वसंयमाचे महत्त्व स्पष्ट करताना श्री एम यांनी बीज आणि वृक्षाचे उदाहरण दिले. बीज लावल्यावर लगेच झाड होत नाही. त्याला वेळ, पाणी, संरक्षण आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे साधना ही हळूहळू फळ देणारी प्रक्रिया आहे. त्यांनी शिर्डीच्या संदेशाचा उल्लेख करत 'श्रद्धा आणि सबुरी' या दोन गोष्टी अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले..अतिआत्मपरीक्षण टाळादररोज स्वतःवर टीका करू नका. साधना करताना सतत 'माझी प्रगती झाली का?' असे तपासणे म्हणजे रोपटे उपटून पाहण्यासारखे आहे. त्यामुळे वाढ थांबते. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून शांतपणे साधना करत राहणे हेच योग्य असल्याचा व्यवहार्य सल्ला श्री एम यांनी दिला.हिमालयात जाण्याची गरज नाहीअनेकांना वाटते, की साधनेसाठी एकांत, हिमालय किंवा गुहा आवश्यक आहे. गुरुजी हे गैरसमज दूर करतात. ते सांगतात, की आपण जिथे जाऊ, तिथे आपले मन आपल्याबरोबरच असते. त्यामुळे बाह्य परिस्थिती बदलून काही साध्य होत नाही. खरे काम मनावर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले..ध्यान, भक्ती या 'लाइफ बेल्ट'भगवद्गीतेचा संदर्भ देत गुरुजी सांगतात, की कर्म करणे अपरिहार्य आहे; मात्र त्या कर्मात अडकून न पडता, ध्यान आणि भक्ती या 'लाइफ बेल्ट'प्रमाणे वापराव्यात. जीवनाच्या सागरात उतरल्याशिवाय अनुभव येत नाही. त्यामुळे संसारात राहून, कर्म करत राहूनही आध्यात्मिक प्रगती साधता येते.विवाह आणि अहंकाराचा नाशश्री एम यांनी विनोदी शैलीत सांगितले, की विवाह हा अहंकार कमी करण्याचा उत्तम मार्ग आहे. पती-पत्नी एकमेकांचे खरे स्वरूप ओळखतात, त्यामुळे अहंकार कमी होतो. जो आपला अहंकार कमी करतो, त्याला देवतासमान मानावे..मन हेच खरे कारागृहखरे कारागृह म्हणजे बाह्य परिस्थिती नव्हे, तर आपले मन असल्याचे श्री एम यांनी सांगितले. यासाठी त्यांनी स्वामी अरविंद यांचे उदाहरण दिले. ब्रिटिशांनी त्यांना तुरुंगात टाकले; पण त्या परिस्थितीत त्यांनी साधना सुरू केली आणि बाहेर येताना ते एक योगी म्हणून प्रकट झाले. यावरून स्पष्ट होते की कोणतीही परिस्थिती साधनेसाठी अडथळा ठरत नाही. उलट ती संधी बनू शकते.पादुकांमध्ये गुरूंची ऊर्जा अन् आशीर्वादगुरूंच्या पादुकांचे महत्त्व सांगताना श्री एम म्हणाले, की ''माझ्या गुरूंनी वापरलेल्या पादुका मी जतन करून ठेवल्या आहेत. एखाद्या सिद्ध गुरूने स्पर्श केलेल्या पादुकांमध्ये त्यांची ऊर्जा आणि आशीर्वाद साठलेला असतो. गुरूंच्या चरणांना स्पर्श करण्यामागेही ऊर्जा प्रवाहाचा वैज्ञानिक आधार आहे.''....तरच अहंकार कमी होईल!''सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे अहंकार. सत्संगात बसताना जसे आपण चपला बाहेर काढतो, तसेच अहंकारही बाहेर ठेवावा. 'मला सगळं माहिती आहे', हा भाव सोडून 'मी शिकण्यासाठी आलो आहे' हा भाव ठेवावा. चर्चा व्हावी; पण अहंकार नको. प्रत्येकाशी प्रेमाने, आदराने वागणे हीच खरी साधना आहे. सत्संग म्हणजे केवळ वेगवेगळ्या शहरांतील गट नाहीत. तो एकच आहे. तो म्हणजे गुरूंचे एकच शरीर आहे. प्रत्येक साधक हा त्या शरीराचा एक भाग आहे. जर आपण हे समजलो, तर आपोआप एकता येते आणि अहंकार कमी होतो,'' असे श्री एम यांनी सांगितले. श्री एम यांचे आवाहन...सद्गुरू पादुका दर्शन सोहळा यापुढेही सुरूच ठेवावा.तरुणांसाठी संस्कार वर्ग सुरू करा. त्याद्वारे धर्मग्रंथांची माहिती द्या.तरुणांसाठी लघुसंस्कृत वर्ग सुरू करा. जेणेकरून चुकीची माहिती देऊन त्यांची कुणी दिशाभूल करणार नाही.आध्यात्मिक कार्य करणाऱ्यांसाठी देशाने नोबेलसारखा पुरस्कार सुरू करावा. 