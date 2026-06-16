Shiv Sena UBT: ठाकरेंच्या शिवसेनेत फूट पडणार?; ‘ऑपरेशन टायगर’ची पुन्हा चर्चा; पक्ष एकसंध असल्याचा राऊतांचा दावा

मुंबई: ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी बोलावलेल्या खासदारांच्या बैठकीला काही गैरहजर राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (यूबीटी) पुन्हा फुटणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. शिवसेनेचे (यूबीटी) काही खासदार हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या संपर्कात असल्याचा दावा शिवसेनेकडून केला जात आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...या पक्षाचे काही खासदार हे दिल्लीमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे खासदार अन् केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांना भेटले आहेत. हे खासदार लवकरच नवा गट स्थापन करणार असल्याच्या चर्चा आहेत. हे खासदार हे लोकसभा अध्यक्षांना एक पत्र देण्याची शक्यता आहे. शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी मात्र या चर्चा फेटाळल्या आहेत. मात्र, राऊत अचानक दिल्लीला गेले आहेत..काही दिवस सुरू असलेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या या बैठकीत पक्षाने भक्कम एकजूट दाखवून देत फुटीच्या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला होता. या बैठकीस पक्षाचे चार खासदार प्रत्यक्ष, तर पाच खासदार ‘ऑनलाइन’ उपस्थित होते. विरोधकांच्या अफवांना बळी न पडता, कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केले. शिवसेना नेते संजय राऊतांनी ‘ऑपरेशन लांडगा’ करू, असा घणाघाती टोला लगावला. .मात्र, काही खासदार पक्षनेतृत्वावर नाराज असल्याची चर्चा असून, काही खासदार शिंदेंच्या शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या नुकत्याच झालेल्या वाढदिवस कार्यक्रमात काही खासदार गैरहजर राहिले होते. ग्रामीण महाराष्ट्रातील काही खासदार तसेच उत्तर मुंबईतील एक खासदार नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या नाराज खासदारांपैकी काही जण स्वतंत्र गट स्थापण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.संसदीय नियमांनुसार लोकसभेत स्वतंत्र गट स्थापण्यासाठी किमान सात खासदारांची आवश्यकता आहे. ठाकरे गटाकडे एकूण नऊ खासदार असून, त्यापैकी सात खासदार वेगळा गट तयार करू शकतात, त्यामुळे या चर्चांना पुष्टी मिळत आहे. दरम्यान, नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी सध्याच्या राजकीय चर्चांपासून स्वतःला दूर ठेवत ‘ऑपरेशन टायगर’शी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.