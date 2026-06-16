मुंबई

Shiv Sena UBT: ठाकरेंच्या शिवसेनेत फूट पडणार?; ‘ऑपरेशन टायगर’ची पुन्हा चर्चा; पक्ष एकसंध असल्याचा राऊतांचा दावा

Sanjay Raut reacts to Shiv Sena split speculation" ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेत ठाकरे गटातील नऊ खासदारांपैकी सात जण वेगळा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चांना ऊत; शिंदे गटाशी संपर्काच्या दाव्यांमुळे शिवसेना (यूबीटी)त नवी फूट?
Uddhav Thackeray News
Uddhav Thackeraysakal
सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी बोलावलेल्या खासदारांच्या बैठकीला काही गैरहजर राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (यूबीटी) पुन्हा फुटणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. शिवसेनेचे (यूबीटी) काही खासदार हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या संपर्कात असल्याचा दावा शिवसेनेकडून केला जात आहे.

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