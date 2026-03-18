कागदपत्रे द्या किंवा जागा खाली करा...; एसआरएने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना अंतिम नोटीस बजावली, किती दिवसांची?

मुंबई : मुंबईचा महत्त्वाकांक्षी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (SRA) आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अद्याप सादर न केलेल्या रहिवाशांना 'अंतिम इशारा' दिला आहे. १६ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या या अधिकृत सूचनेनुसार, झोपडपट्टीवासीयांना आपली वैधता सिद्ध करण्यासाठी केवळ १५ दिवस शिल्लक आहेत. .या कालावधीत कागदपत्रे सादर न केल्यास रहिवासी या महत्त्वाकांक्षी पुनर्वसन योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहू शकतात. प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यात कोणताही कायदेशीर वाद किंवा प्रकल्पातील विलंब टाळण्यासाठी 'नैसर्गिक न्याया'च्या तत्त्वांनुसार ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. एसआरएने दिलेल्या माहितीनुसार, धारावीतील ९१,००० हून अधिक घरांमध्ये आतापर्यंत घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. आव्हाने कायम आहेत. .२४,००० युनिट्स या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, परंतु कुटुंबप्रमुखाच्या अनुपस्थितीमुळे किंवा कागदपत्रांच्या अभावामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. १३,००० युनिट्सचे सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये विशेष सुविधा शिबिरे आयोजित करून आणि वैयक्तिक सूचनांच्या अनेक फेऱ्या बजावूनही, अनेक कुटुंबांनी अद्याप सहकार्य केलेले नाही..एसआरएने आपल्या सार्वजनिक सूचनेत कठोरपणे म्हटले आहे की, या १५ दिवसांच्या मुदतीनंतर कोणतीही पुढील मुदतवाढ दिली जाणार नाही. रहिवासी कागदपत्रे सादर करण्यात अयशस्वी झाल्यास, प्राधिकरण उपलब्ध अधिकृत नोंदी आणि मागील सर्वेक्षण डेटाच्या आधारे एकतर्फी निर्णय घेईल. याचा अर्थ असा की, अपूर्ण कागदपत्रे असलेल्या कुटुंबांना अपात्र घोषित केले जाऊ शकते. ज्यामुळे ते पुनर्विकसित इमारतींमध्ये मोफत घरे मिळवण्याचा आपला हक्क गमावतील..देशातील सर्वात मोठ्या शहरी नूतनीकरण प्रकल्पांपैकी एक असल्याने, धारावी प्रकल्पासाठी पारदर्शकता आणि अचूकता अत्यावश्यक आहे . अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या पात्रतेच्या याद्या तयार केल्या जात आहेत. या टप्प्यावर अचूक दस्तऐवजीकरणामुळे हे सुनिश्चित होईल की, जेव्हा प्रकल्प बांधकाम टप्प्यात प्रवेश करेल, तेव्हा कौटुंबिक वाद, बंद जागा किंवा मालकी हक्काच्या दाव्यांमुळे काम थांबणार नाही..धारावीतील रहिवाशांना त्यांची ओळखपत्रे, पत्त्याचा पुरावा, वीज बिले आणि रहिवासाचा पुरावा रात्री ८ वाजेच्या (किंवा विहित अंतिम तारखेच्या) आधी संबंधित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) कार्यालयात किंवा सुविधा केंद्रात तात्काळ सादर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. धारावीला झोपडपट्टीमुक्त करण्याची आणि रहिवाशांना सन्मानजनक जीवन प्रदान करण्याची ही शेवटची संधी आहे.