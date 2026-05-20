Mumbai News: धारावीकरांसाठी दिलासादायक बातमी! कागदपत्र पडताळणी आता जागेवरच; प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळत आहे. प्रत्येक पात्र झोपडपट्टीवासीयाला त्याचे हक्क मिळावेत आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे कोणावरही भेदभाव होऊ नये, हे सुनिश्चित करणे हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा उद्देश आहे. यासाठी, एसआरए प्रशासन धारावीतील रहिवाशांच्या दारात जात आहे. .धारावी अधिसूचित क्षेत्राच्या "परिशिष्ट २" मध्ये प्रलंबित म्हणून घोषित केलेल्या झोपडपट्टीवासीयांची प्रलंबित प्रकरणे थेट जागेवरच सोडवली जात आहेत. यासाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली धारावी परिसरात क्षेत्रनिहाय प्रत्यक्ष तक्रार निवारण शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. यात १७०० रहिवाशांनी लाभ घेतला आहे..राज्यात ७५०० पैकी २००० पंप बंद, तरी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात,'पुरेसा साठा, अफवांवर विश्वास ठेवू नका'.डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या मते, संबंधित नागरिकांची पात्रता पडताळणे आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. ही मोहीम १४ आणि १५ मे रोजी माटुंगा पूर्व येथील रेल्वे कॉलनीमधील पिंजरा हॉलमध्ये सेक्टर १ च्या झोन २ आणि ७ मधील नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आली. १८ मे रोजी आयोजित शिबिरात ५३७ झोपडपट्टीवासी सहभागी झाले होते. .१९ मे रोजी, धारावी पोलीस ठाण्यामागील इंदिरा नगर ट्रान्झिट कॅम्प शेड संकुलात सेक्टर ३ च्या झोन ८, ९, १०, १४, १५ आणि १६ मधील रहिवाशांसाठी एक शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. १९ आणि २० मे रोजी, सेक्टर २ च्या झोन ११, १२, १३, २०, २१, २२, २९ आणि ३० मधील रहिवाशांचे अर्ज आणि कागदपत्रांवर त्याच ठिकाणी प्रक्रिया केली जाईल..धारावी डेपो रोडवरील आंबेडकर नगर म्हाडा इमारत क्रमांक ५ (पीएमजीपी कॉलनी) येथे दोन शिबिरे आयोजित केली जातील. २०-२१ मे रोजी, सेक्टर ४ च्या झोन १७, १८, १९, २३, २४ आणि २८ मधील झोपडपट्टीवासीयांसाठी, तर २१ आणि २२ मे रोजी, सेक्टर ५ च्या झोन २५, २६, २७, ३१, ३२, ३३ आणि ३४ मधील झोपडपट्टीवासीयांसाठी ही मोहीम राबवली जाईल..Maharashtra Rain: मेघगर्जनेसह सरी कोसळणार! उन्हापासून दिलासा मिळणार, 'या' जिल्ह्यात पावसाची शक्यता; हवामान विभागाचा अंदाज.अंतिम फेरी २५ आणि २६ मे रोजी मटुंगा ईस्ट येथील पिंजारा हॉलमध्ये आयोजित केली जाईल. सेक्टर १ च्या उर्वरित झोन १, ३, ४, ५ आणि ६ मधील रहिवाशांना संबोधित केले जाईल. ज्या झोपडपट्टीवासीयांची नावे परिशिष्ट २ मध्ये अनिर्णित म्हणून सूचीबद्ध आहेत, त्यांनी आपापल्या भागासाठी निर्धारित तारखेला आणि ठिकाणी व्यक्तिशः उपस्थित राहावे, असे आवाहन प्राधिकरणाने केले आहे. पात्रता पडताळणीसाठी आवश्यक असलेली सर्व मूळ कागदपत्रे आणि त्यांच्या छायाप्रती सोबत आणणे अनिवार्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.