Shivshahi Bus: एसटीच्या ‘शिवशाही’ला कायमचा ब्रेक लागणार! आता MSRTC च्या 'या' बसेस रस्त्यावर धावणार; प्रशासनाचा मोठा निर्णय

MSRTC Shivshahi Bus: तांत्रिक अडचणींमुळे एमएसआरटीसीच्या ४५३ शिवशाही बसेस सेमी-लक्झरी बसेसमध्ये रूपांतरित केल्या जातील. नवीन "राजमाता जिजाऊ" बसेस लवकरच वर्दळीच्या मार्गांवर धावतील.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी मोठ्या उत्साहात सुरू झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या शिवशाही बसेस एकेकाळी खाजगी प्रवासी कंपन्यांना कठीण स्पर्धा देत होत्या. परंतु वाहतूक क्षेत्रातील एकेकाळी आघाडीवर असलेला हा प्रमुख एसटी ब्रँड आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील "शिवशाही" बसेसबाबत राज्य सरकार एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची तयारी करत आहे.

