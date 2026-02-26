Shivshahi Bus: एसटीच्या ‘शिवशाही’ला कायमचा ब्रेक लागणार! आता MSRTC च्या 'या' बसेस रस्त्यावर धावणार; प्रशासनाचा मोठा निर्णय

प्रवाशांच्या सोयीसाठी मोठ्या उत्साहात सुरू झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या शिवशाही बसेस एकेकाळी खाजगी प्रवासी कंपन्यांना कठीण स्पर्धा देत होत्या. परंतु वाहतूक क्षेत्रातील एकेकाळी आघाडीवर असलेला हा प्रमुख एसटी ब्रँड आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील "शिवशाही" बसेसबाबत राज्य सरकार एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची तयारी करत आहे. .वारंवार होणाऱ्या तांत्रिक बिघाड आणि घटत्या प्रवाशांच्या संख्येमुळे महामंडळ ४५३ शिवशाही बसेसना सेमी-लक्झरी आणि स्टँडर्ड बसेसमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आखत आहे. एकेकाळी प्रवाशांच्या आवडत्या शिवशाही बसेस आता या नवीन, साध्या अवतारात रस्त्यावर धावताना दिसतील असा दावा केला जात आहे. राज्य परिवहन महामंडळाकडे (एसटी) एकूण ६८८ शिवशाही बसेस आहेत. त्यापैकी ४५३ सध्या चांगल्या स्थितीत आणि कार्यरत आहेत. .Mumbai News: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुंबईतील 'या' स्थानकाचे नाव बदलले; आता कोणत्या नावाने ओळखले जाणार? जाणून घ्या....सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या बसेस १० वर्षांपेक्षा जुन्या नाहीत. वारंवार येणाऱ्या तांत्रिक समस्या आणि वातानुकूलित यंत्रणेबाबतच्या तक्रारींमुळे या बसेस रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवशाही बसेसमधील सततच्या त्रुटींमुळे प्रवासी त्यांच्याकडे अधिकाधिक दुर्लक्ष करत असल्याचेही सरकारने मान्य केले. महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाला आधुनिकतेशी जोडत, महामंडळाच्या ताफ्यात लवकरच नवीन बसगाड्या येणार आहेत. .गर्दीच्या मार्गांवर प्रवाशांना उभे राहण्याची गरज कमी करण्यासाठी, अत्याधुनिक ५५ आसनी ३x२ आसनी बसगाड्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. या नवीन बसगाड्यांना हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आई राजमाता जिजाऊ यांचे नाव देण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी तेल कंपन्यांना कडक इशारा दिला आहे. .तीन वेळा डेडलाईन… तरीही योजना कागदावरच का? 'झिरो प्रिस्क्रिप्शन’चा अर्थसंकल्पात स्पष्ट उल्लेख नाही!.त्यांनी म्हटले आहे की, एसटी महामंडळाच्या डिझेल खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. राज्य एसटी महामंडळाला सध्या दररोज सरासरी १.०८७ दशलक्ष लिटर डिझेलची आवश्यकता आहे. हे डिझेल बहुतेक इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून खरेदी केले जाते. घाऊक ग्राहक म्हणून एसटीला या कंपन्यांकडून प्रति लिटर ₹२.७० ची सूट मिळत असे. संबंधित कंपनीशी झालेल्या बैठकीनंतर ही सूट ३० पैशांनी वाढवण्यात आली. यामुळे महामंडळाची वार्षिक १० ते १२ कोटी रुपयांची बचत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.