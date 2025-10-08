ST Bus: दिवाळीसाठी लालपरी सज्ज! मुंबईतून २५० जादा फेऱ्यांचे नियोजन

मुंबई : दिवाळी सण आणि सलग सुट्ट्यांमध्ये पर्यटनाला आणि गावी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी एसटी महामंडळाने मुंबई विभागातील आगारातून दररोज सुमारे १४ जादा गाड्यांचे नियोजन केले आहे. १५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर दरम्यान २५० हून अधिक फेऱ्या केल्या जाणार आहेत..दिवाळीच्या सुट्टीत प्रवासी महाराष्ट्रातील अनेक पर्यटन स्थळांना भेट देतात, तर अनेक जण आपापल्या गावी जातात. खासगी वाहतुकीच्या तुलनेत स्वस्त दर आणि सुरक्षित प्रवास म्हणून प्रवासी दरवर्षी एसटीतून प्रवासाला प्राधान्य देतात. यंदा महामंडळाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी नियमित गाड्या व्यतिरिक्त मुंबई विभागातून दररोज १४ जादा गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे..मोठी बातमी! महाराष्ट्रात हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू होणार, पण कधी? प्रकाश आबिटकरांनी दिली माहिती .दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दिवाळी हंगामात (१५ आक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर दरम्यान) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून (एसटी) १० टक्क्यांची हंगामी भाडेवाढ करण्यात आली होती. परंतु परतीच्या पावसामुळे आलेल्या पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सामान्य जनतेला सोसावा लागणाऱ्या आर्थिक भाराचा विचार करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सदर भाडेवाढ रद्द करावी अशी सुचना परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांना केली. त्यानुसार मंत्री सरनाईक यांनी महामंडळाला दिलेल्या निर्देशानुसार महामंडळाने भाडेवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे..एसटीने प्रवास केल्यास अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना १०० टक्के, ज्येष्ठ नागरिकांना व महिलांना ५० टक्के तिकिट दरात सवलत मिळते. तसेच कमी दरात सुरक्षित प्रवास एसटीने करता येतो खाजगी वाहतूकदारांनी केलेली लूट टाळली जाते त्यामुळे प्रवाशांनी एसटीला पसंती द्यावी. - अभिजीत पाटील, विभाग नियंत्रक, मुंबई विभाग.कफ सिरपवर औषध कंपनी किती पैसे कमावते? मेडिकलच्या मालकाला किती नफा होतो?.ज्यादा गाड्या नियोजनमुंबई सेंट्रल - कराडमुंबई सेंट्रल - कोल्हापूरपरळ - नारायणगावपरळ- सोनसळपरळ -मुखेडकुर्ला -घोडेगावकुर्ला - कराडपनवेल - नरसोबाची वाडीपनवेल -कराडमुंबई - सातारामुंबई - सातारापनवेल - तारकपूरउरण - अहमदपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.