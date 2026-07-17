मुंबई

ST Fare Hike : एसटी प्रवास महाग: राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून १३.५६ टक्के भाडेवाढ, हंगामी वाढ रद्द

एसटीच्या भाड्यात १३.५६ टक्के वाढ; डिझेल दर, भत्ते व देखभाल खर्चातील वाढीचा सर्वंकष विचार करून राज्य परिवहन प्राधिकरणाचा निर्णय
The earlier 10 percent seasonal fare hike on ordinary buses has been withdrawn after the revised fare structure came into effect.

The earlier 10 percent seasonal fare hike on ordinary buses has been withdrawn after the revised fare structure came into effect.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : राज्य परिवहन प्राधिकरणाने एसटी महामंडळाच्या १३.५६ टक्के भाडेवाढीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता एसटीचा प्रवास महागला आहे.

Loading content, please wait...
Travel
ST
ticket
MSRTC
Farewell