Mumbai: पालिकेच्या सभागृहात आता 'जय जय महाराष्ट्र माझा' गुंजणार, भाजपाची ठरावाची सूचनांना मंजूरी

मुंबई : 'जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा' हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिकृत राज्यगीत आहे. प्रत्येक मराठी मनात गर्जणारा अभिमानाचा नाद ठरत आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात राष्ट्रगीतानंतर जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र हे गीत गुंजणार आहे. शिक्षण समिती अध्यक्ष राजेश्री शिरवडकर यांनी सभागृहात मांडलेल्या ठरावाच्या सूचनेला मंजुरी मिळाली आहे. तसेच पालिकेच्या शाळांमध्ये 'वंदे मातरम्' राष्ट्रीय गीत अनिवार्य करण्यात येणार आहे. भाजपचे सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी मांडलेल्या ठरावाच्या सूचनेला मंजुरी मिळाली आहे. महापौर रितू तावडे यांनी ठरावांच्या सूचनांना मंजूर दिली.."'जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा' है महाराष्ट्राचे अधिकृत राज्यगीत असून, हे गीत ऐकताच महाराष्ट्रातील जनतेचा ऊर अभिमानाने भरून येतो. शासनाच्या निर्णयानुसार हे गीत शासकीय कार्यक्रमांमध्ये तसेच, सर्व शाळांमध्ये सकाळच्या परिपाठाचा अनिवार्य भाग करण्यात आल्यामुळे, प्रत्येक मराठी मनात गर्जणारा अभिमानाचा नाद ठरत आहे..प्रार्थनेसोबत विद्यार्थ्यांच्या मनात राष्ट्रप्रेम, मराठी अस्मिता आणि संस्कृतीचं बीज रोवत आहे. मराठी भाषेचे संवर्धन व सांस्कृतिक अस्मितेची जोपासना ह्यासाठी आणि मराठीचा सन्मान व संस्कृतीचा अभिमान अधिक दृढ होण्यासाठी, कवी राजा बढे ह्यांची ओजस्वी शब्दरचना आणि शाहीर साबळे ह्यांच्या आवाजाने लयबद्ध केलेले हे गीत नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा शासनाचा निर्णय कौतुकास्पद आहे..पालिकेच्या सभागृहात राष्ट्रगीतानंतर 'जय जय महाराष्ट्र माझा' ह्या राज्यगीताची धून देखील वाजविण्यात यावी, राजेश्री शिरवडकर यांची ठरावाची सूचना मंजूर करण्यात आली आहे. "'वंदे मातरम्' ह्या गीताची बंकिमचंद्र चटर्जी ह्यांनी ७ नोव्हेंबर १८७५ रोजी रचना केली होती. या राष्ट्रीय गीतास ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने, त्याचे गायन व वादन ह्यासाठी केंद्र शासनाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत..त्यानुसार, सर्व सरकारी कार्यक्रम, अधिकृत औपचारिक समारंभ, राष्ट्रपती/राज्यपाल ह्यांचे कार्यक्रम आणि शाळा ह्यांमध्ये 'वंदे मातरम्' ह्या राष्ट्रीय गीताचे ३ मिनिटे व १० सेकंदांच्या संपूर्ण सहा कडव्यांचे गायन करणे आणि त्यादरम्यान सन्मानार्थ उभे राहणे बंधनकारक आहे. ह्यास अनुसरुन झेंडावंदन, राष्ट्रपती व राज्यपाल ह्यांचे कार्यक्रम तसेच, त्यांचे भाषण राष्ट्राला संबोधीत करण्यापूर्वी राष्ट्रीय गीत वाजविण्यात येणार आहे..'वंदे मातरम्' ह्या राष्ट्रीय गीताबद्दल केंद्र शासनाने जारी केलेल्या मागदर्शक तत्त्वांनुसार, महानगरपालिका सभागृहात पालिकेमार्फत आयोजित करण्यात येणारे कार्यक्रम, महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये आयोजित करण्यात येणारे समारंभ व इतर औपचारिक कार्यक्रमात 'वंदे मातरम्' हे राष्ट्रीय गीत वाजविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. गुरुवारी झालेल्या सभागृहात ठरावाच्या सूचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे..