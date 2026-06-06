Illegal Liquor: पुण्यातील घटनेनंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा सर्जिकल स्ट्राइक, ३ हजारपेक्षा जास्त गुन्हे दाखल

नितीन बिनेकरमुंबई : पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणात निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारूमाफियांविरोधात राज्यभर धडक मोहीम हाती घेतली आहे. २८ मे ते ४ जून या कालावधीत ३,३१२ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून २,७५७ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईत नऊ कोटी ११ लाख रुपयांचा मुद्देमाल आणि ७४ हजार लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली आहे..जप्तीचे धक्कादायक चित्रगावठी दारूजप्तीमध्ये पुणे विभाग राज्यात अव्वल ठरला. पुणे विभागातून १८ हजार लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली. कोकण विभागातून १७ हजार लिटर, तर नागपूर विभागातून सहा हजार लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली. पुणे दुर्घटनेनंतरही मोठ्या प्रमाणात गावठी दारू सापडणे, हे राज्यातील अवैध दारू व्यवसायाचे भीषण वास्तव आहे..CM Devendra Fadnavis: चार हजार कोटींची गुंतवणूक, रोजगारनिर्मितीला चालना; पुण्यातील प्रकल्पाचाही विस्तार.अवैध दारूविरोधातील ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार असून दोषर्षीना शोधून त्यांच्यावर निर्णायक कारवाई केली जाईल. नागरिकांनीही अवैध दारूविषयी कोणतीही माहिती आढळल्यास ती तातडीने उत्पादन शुल्क विभागाला कळवावी. जनसहभाग आणि सतर्कतेच्या बळावरच अवैध दारूच्या या साखळीवर प्रभावीपणे आळा घालता येईल.- प्रसाद सुर्वे, संचालक, अंमलबजावणी व दक्षता, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग.सर्वाधिक गुन्हेकोकण - ५८७नागपूर - ४८८पुणे - ४३७.गावठी दारू जप्ती (हजार लिटर)पुणे १८कोकण १७नागपूर ६.Local Megablock: मुंबईकरांचे हाल होणार! तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, १०९ लोकल फेऱ्या रद्द; कसे असेल नियोजन? .कारवाई अशीकालावधी २८ मे ते ४ जूनजप्त मुद्देमाल - ९ कोटीदाखल गुन्हे - ३,३१२अटक - २,७५७जप्त वाहने - १०७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.