मुंबई

Illegal Liquor: पुण्यातील घटनेनंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा सर्जिकल स्ट्राइक, ३ हजारपेक्षा जास्त गुन्हे दाखल

State Excise Department Action : अवैध दारूविरोधी मोहीमेत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नऊ कोटी ११ लाख रुपयांचा मुद्देमाल आणि ७४ हजार लिटर गावठी दारू जप्त केली आहे.
State Excise Department
State Excise DepartmentESakal
सकाळ वृत्तसेवा
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नितीन बिनेकर

मुंबई : पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणात निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारूमाफियांविरोधात राज्यभर धडक मोहीम हाती घेतली आहे. २८ मे ते ४ जून या कालावधीत ३,३१२ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून २,७५७ जणांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईत नऊ कोटी ११ लाख रुपयांचा मुद्देमाल आणि ७४ हजार लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली आहे.

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