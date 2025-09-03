Thane Crime: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मोठी कारवाई, दीड कोटींचे विदेशी मद्य जप्त

ठाणे : ठाण्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गोवानिर्मित विदेशी मद्य जप्त केले. ठाणे खारेगाव दरम्यान जप्त केलेल्या मद्याची किंमत १ कोटी ३६ लाख असून मोहम्मद समशाद सलमानी नामक वाहन चालकाला (ता.३) अटक केली आहे. जप्त केलेले बनावट मद्य १४०० पेट्यांमधून ठाणे, मुंबई विविध वाईन शॉपमध्ये विक्रीसाठी पाठवले जाणार होते. या गुन्ह्यामागे मोठी आंतरराष्ट्रीय टोळी असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..गोवा राज्य निर्मित बनावट मद्य मोठ्या प्रमाणात ठाण्यात विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती ठाणे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारावर ठाणे विभागाचे अधीक्षक प्रविण तांबे यांनी आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, विभागीय उपआयुक्त प्रदिप पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथक तयार करून ठाणेकडे जाणाऱ्या खारेगाव रस्त्यावर पाळत ठेवली..स्वप्न की सत्य? जळतं लाकूड आणि कागदावर धावणारी जगातील अद्वितीय कार, पण कोणती?.बुधवार (ता.३) गस्त घालत असताना रस्त्यावरुन टाटा कंपनीचा चॉकलेटी रंगाचा सहाचाकी टेम्पो दिसताच भरारी पथकाने तो थांबवून वाहनाची झडती घेतली असता १४०० पेट्यांमध्ये गोवा निर्मित मद्याच्या बाटल्या आढळून आल्या. मद्याची तपासणी केली असता ते बनावट असल्याचे दिसून आले. लागलीच पथकाने टेम्पो आणि मद्य जप्त केले. वाहनचालक मोहम्मद समशाद सलमानी याला अटक केली..मद्य आणि टेम्पोची किंमत दीड कोटींची असून या मागे एखादी अंतराराष्ट्रीय टोळी असण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांकडून वर्तविण्यात आला असून अधिकचा तपास केला जात आहे, अशी माहिती निरीक्षक महेश धनशेट्टी यांनी दिली. या कारवाईत भरारी पथक क्रमांक 1 चे एन. आर. महाले, .बी. जी. थोरात, पी.एस. नागरे, पी.ए. महाजन, व्हि. के. पाटील, एस.एस. यादव, पी.पी. पाटील, एम.जी.शेख आदींनी सहभाग घेतला..सरकारनंतर भारतातील सर्वात मोठा 'जमीनदार' कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.