Brahmin Scheme: ब्राह्मण तरुणांसाठी कर्ज व्याज परतावा, निवडणुकीच्या तोंडावर योजना; काय होणार फायदा

मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या ब्राह्मण समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी कर्ज व्याज परतावा योजना जाहीर केली आहे. ब्राह्मण समाजासाठी घोषित झालेली ही वैयक्तिक आर्थिक लाभाची पहिली योजना असून ब्राह्मण समाजाशिवाय राजपूत आणि आर्य वैश्य समाजातील घटकांसाठीही हीच योजना लागू करण्यात आली आहे..गट कर्ज व्याज परतावा योजनेत ५० लाखापर्यंत मंजूर झालेल्या कर्जावरील नियमित परतफेड केलेल्या व्याजाचा परतावा दिला जाईल. हा परतावा कमाल १५ लाख रुपयांपर्यंत असेल. लाभार्थीने १५ दिवसांच्या आत दरमहा हप्ता आणि व्याज भरल्याची माहिती दिली नाही तर त्या हप्त्यातील व्याजाचा परतावा दिला जाणार नाही..नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणूक जाहीर झाल्या आहे. ब्राम्हण समाज हा बहुतांश अर्ध नागरी भागात राहत असल्यामुळे या समाजासाठी ही योजना जाहीर केल्याचे बोलले जाते..काय होणार फायदा?नियोजन विभागाच्या निर्णयानुसार तिन्ही समाज घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना व्यवसाय, उद्योगासाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. प्रतिवर्षी ५० लाभार्थींना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभ मिळेल. लाभार्थीने १५ लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जाचे आणि व्याजाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास बँकेकडे भरलेल्या व्याजाची रक्कम दरमहा लाभार्थीच्या खात्यात जमा केली जाईल..