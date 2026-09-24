मुंबईकरांचा प्रवास सुसाट! ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह भुयारी मार्गासह 'ठाणे-बोरिवली'साठी दुय्यम कर्ज; सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी पूर्व मुक्त महामार्गाजवळील ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह असा भुयारी मार्ग बांधण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) ५७ कोटींचे दुय्यम कर्ज देण्यास नगरविकास विभागाच्या वतीने मान्यता देण्यात आली. याशिवाय ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गासाठी बिनव्याजी १५३ कोटी देण्यात येणार आहे..'एमएमआरडीए'च्या वतीने मुंबईतील पूर्व व दक्षिण भागाला जोडणारा ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह असा बोगदा बांधण्यात येत आहे. पूर्व मुक्त महामार्ग (इस्टर्न फ्री वे), अटल सेतू आणि मरीन ड्राइव्ह व कोस्टल रोडला जोडणारा हा मार्ग सुमारे नऊ ते १० किमी लांब आहे. त्यापैकी सुमारे सात किमी मार्ग भूमिगत आहे. सध्या ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह प्रवासासाठी ३० ते ४० मिनिटे लागतात, पण भुयारी मार्ग झाल्यावर हा प्रवास केवळ पाच मिनिटांवर येईल..Mumbai Pune Expressway Bus Fire : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर प्रवासी बसला अचानक आग; मोठी दुर्घटना टळली, नेमकं काय घडलं? .ठाणे-बोरिवली प्रवास १५ मिनिटांतसध्या ठाणे-बोरिवली प्रवास करण्यासाठी घोडबंदर रोडमार्गे दीड ते दोन तासांचा वेळ लागतो. येथील वाहतूर कोंडी फोडण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून सुमारे ११.८० किमी लांबीचा भुयारी मार्ग बांधण्यात येत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ठाणे-बोरिवली हा प्रवास फक्त १५ मिनिटांवर येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.