BMC Budget: राज्याने थकविले १५ हजार कोटी, महापालिकेची आता ठेवींवर मदार

विष्णू सोनवणे मुंबई : राज्य सरकारची अनुदाने, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, शिक्षण अनुदान यापोटी सुमारे १५ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारकडे थकबाकी आहे. त्यात दरवर्षी वाढ होत आहे. पालिकेने वारंवार मागणी करूनही राज्य सरकारचे विविध विभाग त्या मागणीला केराची टोपली दाखवत आहेत. पालिकेला प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता असल्याने पालिका प्रशासनाची ठेवींवर मदार आहे. थकबाकीची रक्कम मिळाल्यास विविध प्रकल्पांसाठी आणि पायाभूत सुविधा निधी उपलब्ध होऊ शकतो, असा विश्वास पालिका प्रशासन व्यक्त करीत आहे. .राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून थकबाकी नऊ हजार कोटींच्या घरात आहे. यात मालमत्ता कर आणि इतर विविध देयकांचा समावेश आहे. फक्त मालमत्ता कराची रक्कम ३,३६८ कोटी रुपये असल्याचे समजते. राज्य सरकारचे विभाग, पोलिस विभाग, एमएमआरडीए, शिक्षणासाठी अनुदान अशा विविध विभागांचा थकबाकीत समावेश आहे. दरवर्षी थकबाकीत वाढ होत असल्याची माहिती पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलक विभागाने दिली..सरकारच्या विविध अनुदानापोटी सहाय्य अनुदान, मालमत्ता कर आदीपोटी ८,९३६ कोटी, तसेच शिक्षण अनुदानापोटी सहा हजार कोटी इतकी थकबाकी पालिकेला येणे आहे. त्यात यंदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. नव्या आर्थिक स्रोतांवर पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उत्पन्नाच्या नवीन स्रोतावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात येण्याची शक्यता आहे. पालिकेची मालमत्ता करावर मदार आहे. मालमत्ता कर वाढविण्याठी पालिका प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे..मुंबई महापालिकेचा आज अर्थसंकल्पमहापालिकेचे २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज बुधवारी (ता. २५) सादर केले जाणार आहेत. या वर्षी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात १० टक्क्यांहून अधिक वाढ होण्याची शक्यता असून, एकूण आकडा ८० हजार कोटी रुपयांच्या पार जाण्याची चिन्हे आहेत..महापालिका मुख्यालयातील दुसऱ्या मजल्यावर असलेल्या शिक्षण समिती सभागृहात उद्या सकाळी ११ वाजता अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे हे शिक्षण खात्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यानंतर दुपारी २ वाजता महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी हे मुख्य अर्थसंकल्पीय अंदाज स्थायी समिती सभागृहात सादर करतील. दुपारी ३ :३० वाजता आयुक्त पत्रकार परिषदेत अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत सविस्तर माहिती देतील..पाठपुरावाउपमुख्य लेखापाल वित्त तसेच विविध विभागामार्फत सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. थकबाकी वसुलीसंदर्भात नियमित बैठकांमध्ये पाठपुरावा केला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे..मुंबई महापालिकेची राज्य सरकारकडे कोट्यवधींची थकबाकी आहे. जेव्हा नगरविकास विभागासंदर्भात विधिमंडळात चर्चा होईल, तेव्हा आम्ही थकबाकीचा विषय उचलू; पण सरकार या विषयाची दखल घेत नाही. तीन वर्षे सरकारने पालिकेला मंडलिक बसविले आहे. मुंबईच्या विकासासाठी ही थकबाकी त्वरित द्यायला हवी.- सुनील प्रभू, प्रतोद, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्ष.