मुंबई

Working Hours Increase: कामाचे तास वाढल्याने कामगार क्षेत्रात असंतोष, सरकारच्या निर्णयाला विरोध

State Government: राज्य सरकारने खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये कामाचे तास वाढविण्याच्या निर्णय घेतला आहे. मात्र यामुळे कामगार क्षेत्रात असंतोष निर्माण झाला आहे.
frustrated employee

frustrated employee

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : राज्य सरकारने खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये कामाचे तास वाढविण्याच्या निर्णय घेतला असून कामाचे तास 9 वरुन 12 तासांवर करण्यात आले आहेत. या निर्णयाने खाजगी क्षेत्रात असंतोष निर्माण झाला असून त्याला विरोध होवू लागला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
worker
state government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com