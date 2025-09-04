Working Hours Increase: कामाचे तास वाढल्याने कामगार क्षेत्रात असंतोष, सरकारच्या निर्णयाला विरोध

मुंबई : राज्य सरकारने खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये कामाचे तास वाढविण्याच्या निर्णय घेतला असून कामाचे तास 9 वरुन 12 तासांवर करण्यात आले आहेत. या निर्णयाने खाजगी क्षेत्रात असंतोष निर्माण झाला असून त्याला विरोध होवू लागला आहे..केंद्र शासनाच्या धोरणाअंतर्गत देशात होणारे बदल होत आहेत. हे बदल लक्षात घेवून कायद्यातील बदलही उद्योग आणि कामगार या दोन्ही घटकांसाठी महत्त्वाचे असून उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता आणि कामगारांसाठीही पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. कारखाने अधिनियम 1948 च्या कलम 65 मध्ये कारखान्यातील कामगारांच्या दैंनदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तास होती. ती आता 12 तासांपर्यंत करण्यात आली आहे. या निर्णयाचे पडसाद खासगी क्षेत्रात उमटू लागले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्याचा निर्धार विविध कामगार संघटनांनी व्यक्त केला आहे..Mumbai News: मुंबईत ईद-ए-मिलादच्या मिरवणुकासाठी रस्ते वाहतूक बदल, पाहा पर्यायी मार्ग.जुलमी, शोषण आणि भांडवलदारी व्यवस्था इथले केंद्र आणि राज्य सरकार निर्माण करीत आहेत. १८७० पासून कामगारांनी लढून मिळवलेले कायदे हे सरकार मोडून काढत आहे. कायदे उध्दवस्त करीत आहेत. कौटुंबिक संबंध उद्धवस्त करीत आहेत. त्यामुळे देशभरात या निर्णयाविरोधात आंदोलन उभे करावे लागेल.- प्रकाश रेड्डी, नेते, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष.राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय चुकीचा आहे. कामगार उपनगरात रहात असल्यामुळे कामाच्या ठिकाणी पोचण्यासाठी तीन तास आणि तीन घरी जाण्यासाठी जातात. घटनेने दिलेले अधिकार हे सरकार काढून घेत आहे. कामगार कायदे बदलत आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर कामगारांनी लढून अधिकार मिळविले. स्वातंत्र्याशी संबंध नसलेल्या सरकारने कायदे हे सरकार मोडून काढत आहे.- मिलिंद रानडे, कामगार नेते.गणरायाच्या मिरवणुकीवर कडक बंदोबस्त, साध्या वेशात पोलिसांचे पथक गस्त घालणार अन्...; कशी असेल सुरक्षा?.राज्य सरकारने घेतलेला कामाचे तास वाढविण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. आज खाजगी क्षेत्रात या निर्णयाची अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे. उद्या केंद्र, राज्य सरकार निमसरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. कामगार संघटनांचा विरोध राहील.- बाबा कदम, अध्यक्ष, म्युनिसिपल कामगार सेना.खाजगी क्षेत्रात कामाचे तास वाढवण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. ब्रिटीश सरकारमध्ये आणि या सरकारमध्ये फरक काय, भांडवलदारी व्यवस्था आणून कामगारांची पिळवणूक करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठीच हा निर्णय घेतला आहे.- रमेश जाधव, कामगार नेते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.