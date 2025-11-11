Road Safety Funds: रस्ते सुरक्षेसाठी एक टक्का निधी! पैसे राखून ठेवण्याचे सरकारचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश

मुंबई : मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना त्यांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पातील किमान एक टक्का निधी रस्ता सुरक्षा, वाहतूक शिस्त आणि जनजागृती उपक्रमांसाठी राखून ठेवण्याचे निर्देश आज राज्य सरकारने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत केलेल्या सूचनांनुसार हे निर्देश देण्यात आले आहेत. .प्रत्येक नागरी संस्थेने यासंबंधीच्या निधीचा वापर केवळ रस्ते आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित उपाययोजनांसाठी करावा, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. बसस्थानके, मेट्रो आणि रेल्वे स्थानकांसह प्रमुख सार्वजनिक वाहतूक केंद्रांवर उठावदार फरशा बसविण्यात याव्यात जेणेकरून दृष्टिहीनांना फलाट रस्त्याचा अंदाज घेता येईल. जेणेकरून अपघातांची शक्यता टाळता येईल..Mumbai Metro: मुंबई मेट्रो तुम्हाला पैसे कमविण्याची संधी देतंय, पण यासाठी काय करावे लागेल? जाणून घ्या संपूर्ण प्लॅन....पादचाऱ्यांसाठी प्रवेश मार्ग, प्रतीक्षालय आणि उठावदार फरशी यासाठी संबंधित विभागाच्या वाहतूक विभागाशी समन्वय साधून याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, असे, अशी माहिती राज्य सरकारने विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेल्या निर्देशांत नमूद करण्यात आले आहे..लेखाअहवाल मागविलाबाजारपेठ, शाळा, महाविद्यालये, वाहतूक टर्मिनल आणि पर्यटन स्थळे यासारख्या वर्दळीच्या ठिकाणांना या सुविधांमध्ये प्राधान्य देऊन नोंदणीकृत संस्थांद्वारे दर सहा महिन्यांनी लेखापरीक्षण करावे. दुरुस्तीसाठी कालबद्ध आराखड्यासह लेखा अहवाल नगरविकास विभागाला सादर करावा, असे यात म्हटले आहे..Delhi Blast: आधी वाटलं प्राण्यांचं मांस आहे, पण तुटलेला हाथ पाहिला अन्...; स्फोटानंतर नेमकी परिस्थिती काय होती? .असेही निर्देशपदपथ आणि पादचारी मार्गावरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याबरोबरच पादचारी पूल आणि भुयारी मार्गांवर योग्य प्रकाशयोजना, स्वच्छता आणि सीसीटीव्ही देखरेख ठेवण्यात यावी. झेब्रा क्रॉसिंगच्या बाबतीत वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात यावे.प्रत्येक महापालिकेत नियोजन, अंमलबजावणी, देखभाल आणि तक्रार निवारणावर देखरेखीसाठी पादचारी कक्ष स्थापन करण्यात यावा. पोलिसांच्या समन्वयाने आवश्यकतेनुसार सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तैनात करावे. अपघातप्रवण क्षेत्रे निश्चित करून प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करावी.नवीन पादचाऱ्यांसाठी रस्ता ओलांडण्यासाठी दरवर्षी शहरातील किमान २० टक्के रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत योग्य नियमांद्वारे सायकलिंग आणि चालणे याला प्रोत्साहन द्यावे. नागरिकांच्या तक्रारींसाठी ऑनलाइन तक्रार पोर्टल तयार करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.