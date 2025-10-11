मुंबई

Mumbai News: ‘पोलीस हाउसिंग’साठी समिती! मुंबईत ७५ भूखंडांवर ४५ हजार निवासस्थाने प्रस्तावित

Police Housing: राज्य शासनाने पोलीस हाउसिंग टाउनशिप प्रकल्प राबवून पोलिसांसाठी मुंबईत निवासस्थाने बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य शासनाने समिती देखील नेमली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबई पोलिसांसाठी शहरात ४५ हजार निवासस्थाने उपलब्ध करून देणाऱ्या टाउनशिप प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने शुक्रवारी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील. ही समिती शहरातील ७५ भूखंडांवर टाउनशिप उभारण्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करणार आहे.

