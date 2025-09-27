Mumbai News: ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाला गती, राज्य सरकारकडून २१० कोटींच्या कर्जाला मंजुरी

मुंबई : ‘एमएमआरडीए’कडून उभारल्या जात असलेल्या बोरिवली-ठाणे यादरम्यानच्या ट्वीन टनेलच्या कामाला गती येणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी तब्बल २१० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज दिले आहे. त्यामुळे प्रकल्पासमोरील आर्थिक अडचण दूर होणार आहे..मुंबईतून ठाण्याला जाताना घोडबंदर रोडवर होणारी वाहतूक कोंडी कमी व्हावी, मुंबईकरांना सहजपणे ठाण्याला पोहोचता यावे, म्हणून एमएमआरडीएकडून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून ११.८ किलोमीटर लांबीचा दुहेरी बोगदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाला निधीची कमतरता पडून नये, म्हणून राज्य सरकारने २१० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे..Mumbai Local: मुंबईकरांची धावपळ होणार! 'या' मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक; वेळापत्रक पाहाच .दरम्यान, या प्रकल्पासाठी इतर बाह्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केल्यानंतर एमएमआरडीएने राज्य सरकारने दिलेल्या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. दुसरीकडे मुंबई शहरातील पूर्व मुक्तमार्गाजवळील ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह यादरम्यान वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी सहा पदरी भुयारी मार्ग तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारकडून ९० कोटी रुपयांचे कर्ज एमएमआरडीएला दिले जाणार आहे. त्यामुळे फोर्ट परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेल्या या प्रकल्पाला गती येणार आहे..प्रकल्पाची वैशिष्ट्येवाहतूक कोंडीपासून सुटका : या प्रकल्पामुळे घोडबंदर रोड आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.प्रवासाचा वेळ वाचणार : ठाण्याहून बोरिवलीपर्यंतचा प्रवास अवघ्या १२ मिनिटांत पूर्ण करता येईल.भारतातील सर्वात लांब शहरी बोगदा : हा प्रकल्प भारतातील सर्वात लांब आणि मोठा शहरी भुयारी मार्ग म्हणून ओळखला जातो..मेगापिक्सेलचा नेमका अर्थ काय आहे? ही खरोखर महत्त्वाची गोष्ट आहे का? वाचा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.