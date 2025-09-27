मुंबई

Mumbai News: ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाला गती, राज्य सरकारकडून २१० कोटींच्या कर्जाला मंजुरी

Thane To Borivali Twin Tunnel: राज्य सरकारने ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग प्रकल्पासाठी २१० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. त्यामुळे बोरिवली-ठाणे यादरम्यानच्या ट्वीन टनेलच्या कामाला गती येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : ‘एमएमआरडीए’कडून उभारल्या जात असलेल्या बोरिवली-ठाणे यादरम्यानच्या ट्वीन टनेलच्या कामाला गती येणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी तब्बल २१० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज दिले आहे. त्यामुळे प्रकल्पासमोरील आर्थिक अडचण दूर होणार आहे.

