'पनवेल-कर्जत'साठी वनजमीन वर्ग, रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्पाचे काम ९९ टक्के पूर्ण; राज्य सरकारचे आदेश जारी

मुंबई : पनवेल-कर्जत उपनगरी रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील ९.१३२१ हेक्टर वनजमीन वळती करण्याचा शासन आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता. ३०) जारी केला आहे. या प्रकल्पाचे काम सुमारे ९९ टक्के पूर्ण झाले असताना हा आदेश काढण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने या वनजमिनीच्या वळतीकरणाला ११ नोव्हेंबर २०२५ला अंतिम मंजुरी दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने वनजमीन वळतीकरणाचा आदेश जारी केला आहे..पनवेल, खालापूर आणि कर्जत या तीन तालुक्यांतील आठ गावांतील वनजमिनीचा या प्रकल्पात समावेश आहे. यात पनवेल तालुक्यातील बेलवली, भिंगार, बारवई आणि भेर्ले, खालापूर तालुक्यातील लोधिवली आणि वावर्ले तसेच कर्जत तालुक्यातील किरवली आणि वंजाळे या गावांचा समावेश आहे. ही जमीन मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (एमआरव्हीसी) पनवेल-कर्जत दुहेरी रेल्वे मार्गासाठी वळती करण्यात येणार आहे..CM Devendra Fadnavis: चीनचे काँग्रेसला फंडिंग का? अराजक माजवणाऱ्यांना रस्त्यावर उतरून उत्तर देऊ, फडणवीसांचा हल्लाबोल.२०२२ मध्ये तत्त्वतः मंजुरीप्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयाने ३० मे २०२२ ला तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. त्यानंतर संबंधित अटींची पूर्तता करण्यात आली. केंद्र सरकारने ११ नोव्हेंबर २०२५ ला या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी दिली. त्यानुसार राज्य सरकारने आता वनजमीन वळतीकरणाचा आदेश जारी केला आहे..Lek Ladki Yojana: लेक लाडकी योजनेत मोठी अपडेट! आता घरबसल्या करता येणार अर्ज, १ लाख १ हजार रुपयांचा लाभ मिळणार; सरकारची घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.