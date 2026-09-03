Mumbai High Court: ...म्हणून स्वतंत्र आरक्षण! राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

मुंबई : विदर्भ आणि मराठवाड्यात मराठा समाज आधीपासूनच अस्तित्वात होता. तो मागास असतानाही १९५६ पासून गठित केलेल्या अन्य कोणत्याही मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाची दखल घेतली नाही; मात्र निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या आयोगाने त्यांची दखल घेतल्याचा पुनरुच्चार राज्य सरकारच्या वतीने बुधवारी (ता. २) उच्च न्यायालयात करण्यात आला. १९६७ मध्ये ओबीसी समाजाला पहिल्यांदा आरक्षण मिळाले होते. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का नको म्हणून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस न्या. शुक्रे आयोगाने केल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला..सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा आरक्षण कायद्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे. १९६७मध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले होते. त्यानुसार न्या. शुक्रे आयोगासमोर दोन पर्याय उपलब्ध होते. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करावे, अन्यथा स्वतंत्र आरक्षण द्यावे..Mumbai News: मुंबईच्या मतदार यादीचे 'क्लिनिंग'! तीस लाखांहून अधिक नावे वगळली, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची माहिती.ओबीसींमध्ये मुळात ३११ जातींचा समावेश होता. त्यामध्ये मराठा समाजाला समाविष्ट केल्यास ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणावर गदा आली असती. त्यामुळे इंदिरा सहानी निकालाचा आधार घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले..अतिरिक्त आरक्षण का नाही?मराठा समाज हा ओबीसी समाजापेक्षा अधिक मागास आहे, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का, अशी विचारणा न्या. जमादार यांनी केली. त्यावर मराठा हे आधीपासूनच मागास असल्यामुळे कोणता समाज अधिक मागास है सांगता येणार नाही, असे प्रत्युत्तर साठ्ये यांनी दिले. मग ओबीसींच्या २७टक्के आरक्षणात अतिरिक्त १० टक्के आरक्षण देऊन मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश का केला नाही, असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. लोकसंख्या हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्याआधारे आयोगाने १० टक्के स्वतंत्र विशेष आरक्षण देण्याची शिफारस केल्याचा दावा महाधिवक्त्यांनी केला..Mumbai ST Stop Demand: मुंबई-सातारा-कराड-कोल्हापूर एसटी बसला चेलाडी फाटा येथे अधिकृत थांबा देण्याची आमदार शंकर मांडेकर यांची परिवहन मंत्र्याकडे मागणी.अनुपस्थितीवरून नाराजीप्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे यांची कोलकता उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बढती होण्याआधी या विशेषपीठाने नियमित सुनावणी घेण्याची मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.आम्ही वर्षभरापासून तीन खंडपीठ मोडून सुनावणी घेत आहोत. प्रत्येक सुनावणीची पुढील तारीख याचिकाकर्त्यांच्या सांगण्यावरून निश्चित केली जाते; मात्र अनेकदा याचिकाकर्त्यांचे वकील युक्तिवादासाठी अनुपस्थित राहतात.अद्याप हस्तक्षेपकर्त्यांचा युक्तिवाद शिल्लक आहे. मुख्य याचिकाकर्त्या डॉ. जयश्री पाटील यांचे वकील एकदाही सुनावणीला उपस्थित नसल्याची आठवणही न्यायालयाने करून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.