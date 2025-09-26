Traffic Jam: पर्यटकांची वाहतूक कोंडीतून होणार सुटका, राज्य सरकारचा नवा प्लॅन

मुंबई : राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागाने अत्याधुनिक ‘स्मार्ट पार्किंग’ प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम वाहतूक कोंडी कमी करणार असून, यामुळे पर्यटकांना सुलभ आणि सुखद अनुभव घेता येणार असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. महाराष्ट्रातील प्रमुख धार्मिक आणि सांस्कृतिक केंद्र असलेल्या कोल्हापूरमध्ये, विशेषतः नवरात्रोत्सवातील भाविक आणि पर्यटकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन तेथे या प्रणालीचा शुभारंभ करण्यात आला आहे..स्मार्ट पार्किंग प्रणालीमुळे पर्यटकांचा अनुभव समृद्ध होईल, पर्यावरणाचे संरक्षण होऊन आणि वाहतूक व्यवस्थापनाला नवी दिशा मिळणार आहे. हा उपक्रम राज्यातील इतर पर्यटनस्थळांवरही राबवण्याची योजना आहे. या प्रणालीचे उद्दिष्ट शहराच्या मध्यवर्ती भागातील पार्किंगची जागा सहज उपलब्ध करून देणे आणि वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन अधिक सुटसुटीत करणे आहे..Mumbai News: मिठी नदी विकास प्रकल्पाला अखेर वेग, कामांची निविदा अंतिम टप्प्यात!.राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी या प्रणालीमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार असल्याने पर्यटकांसह नागरिकांचीही सोय होणार आहे. या प्रणालीचे सहज वापरता येणारे ॲप आणि रिअल टाइम अपडेट्स पर्यटकांसाठी वरदान ठरतील. यातून मिळणारी माहिती भविष्यातील सुविधांसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असे पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील यांना सांगितले..पर्यटनाचा अनुभव सुखकरपर्यटनासाठी हा हा प्रकल्प जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने यशस्वीरित्या कार्यान्वित करण्यात आला आहे..यामुळे कोल्हापूरचा सांस्कृतिक आणि पर्यटन अनुभव अधिक सुखद आणि सोयीचा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पर्यटकांना सहज सुविधा देणे आणि त्यांचा अनुभव सुखकर करणे हा आमचा उद्देश आहे, असे पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांनी सांगितले..ST Bus App: ‘एसटी ॲप’ला प्रवाशांची पसंती! सुमारे १० लाख जणांकडून वापर.प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्येऑनलाइन बुकिंग : पर्यटक मोबाईल ॲपद्वारे किंवा दिलेल्या क्यूआर कोडद्वारे पार्किंगची जागा आधीच बुकरिअल-टाइम अपडेट्स : उपलब्ध पार्किंगच्या जागांची माहिती रिअल-टाइममध्ये अपडेटवाहतूक कोंडीत घट : प्रणालीमुळे वाहनचालकांना पार्किंगसाठी जागा शोधण्यात वेळ घालवावा लागणार नाही.सुरक्षितता : या प्रणालीमुळे पार्किंग व्यवस्थापन अधिक सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित होईल..मोबाईल ॲपवर आधारित या प्रणालीमुळे पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक त्यांना सोयीस्कर पार्किंगची जागा शोधू शकतील आणि त्या जागेचे बुकिंग करू शकणार असल्याचेही पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.- शंभूराज देसाई, पर्यटनमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.