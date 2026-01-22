Kalyan Dombivli News : शिंदेंनी फिरविला राजकीय पट; कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेनेला मनसेची साथ

डोंबिवली - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील सत्तास्थापनेसाठी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने खेळलेला राजकीय डाव अखेर यशस्वी ठरताना दिसत आहे. कोकणभवन येथे बुधवारी शिवसेनेच्या ५३ नगरसेवकांनी अधिकृत गट स्थापन केला. त्याचवेळी मनसेच्या पाच नगरसेवकांनीही स्वतंत्र गट स्थापन करीत थेट शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ता समीकरणात शिंदेंचे पारडे अधिक जड झाले आहे..या बैठकीला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि मनसेचे नेते राजू पाटील उपस्थित होते. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मनसेच्या पाठिंब्याची अधिकृत घोषणा करीत महायुतीचीच सत्ता ‘केडीएमसी’त स्थापन होणार असल्याचा दावा केला आहे, तर मनसेचे नेते राजू पाटील यांनी प्रसिद्धिमाध्यमांना सांगितले, की आम्ही शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे.महापालिकेमध्ये इतके दिवस सत्तास्थापनेसाठी आकडेवारीचा खेळ सुरू होता. ही परिस्थिती आम्हाला थांबताना दिसत नव्हती. परिस्थिती कुठेतरी स्थिर व्हावी म्हणून हा पाठिंबा दिला आहे. भाजप आणि शिवसेना हे युतीत लढले असून, दोघांना आमचा पाठिंबा आहे. सत्तेत असताना विकासकामे होतात, त्या अनुषंगाने आम्ही हा निर्णय घेतला असल्याचे ते म्हणाले..उपयुक्तता अधोरेखितमनसेचा पाठिंबा मिळाल्याने शिवसेनेला केवळ संख्याबळच नाही, तर विरोधी आघाडी फोडण्याची क्षमताही सिद्ध करता आली. एका बाजूला भाजप आधीच महायुतीचा मजबूत आधारस्तंभ आहे. दुसऱ्या बाजूला मनसेलाही सोबत घेत शिवसेनेने स्वतःची उपयुक्तता अधिक ठळकपणे अधोरेखित केली आहे.दरम्यान, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, ठाण्यात महायुतीचाच महापौर होणार असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस दौऱ्यावरून परतल्यावर मुंबईत एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत त्यांची बैठक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या मुद्द्यावर मागील आठवड्यातही चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले..विश्वनाथ राणे गटनेतेकल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे ज्येष्ठ नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांची शिवसेनेने महापालिकेतील गटनेतेपदी निवड करण्यात आली आहे. विश्वनाथ राणे हे पालिका निवडणुकीत बिनविरोध निवडून आले आहेत..शिवसेनेला ‘बोनस पॉइंट’मनसेबरोबर युतीबाबत श्रीकांत शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना ‘विकासासाठी एकत्र येणे’ असा शब्दप्रयोग केला असला, तरी राजकीय वर्तुळात हा निर्णय सत्तेची चावी आपल्या हातात ठेवण्यासाठी उचललेले पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे. विशेषतः शिवसेना (यूबीटी) पक्षाला एकाकी पाडण्याच्या रणनीतीचा हा भाग असल्याचे जाणकार सांगतात.राजू पाटील यांच्याशी असलेली मैत्री आणि मनसेच्या नगरसेवकांचा पाठिंबा हे शिंदेंसाठी ‘बोनस पॉइंट’ ठरत आहेत. त्यामुळे महापालिकेत सत्ता स्थापन करताना एकनाथ शिंदे गट आता केवळ भाजपवर अवलंबून नसून, स्वतंत्र राजकीय वजन दाखवण्याच्या स्थितीत आला आहे..विरोधकांची गणिते बिघडलीराजकीयदृष्ट्या पाहता ही केवळ विकासासाठीची युती नसून, महापालिकेतील नेतृत्वावर पकड मजबूत करण्यासाठीचा शिवसेनेचा रणनीतीपूर्ण निर्णय मानला जात आहे. निवडणुकीत मनसेने शिवसेनेविरोधात भूमिका घेतली असतानाही निकालानंतर त्यांना जवळ करून घेण्यात एकनाथ शिंदे यशस्वी ठरले आहेत. यामुळे विरोधकांची गणिते बिघडली असून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटासाठी ही मोठी राजकीय धोक्याची घंटा मानली जात आहे..कल्याण-डोंबिवलीसह इतर सर्व महापालिकांमध्ये महायुतीच सत्ता स्थापन करणार आहे. विकासासाठी जे जे येतील, त्यांचे स्वागत आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत स्थिरता राहावी आणि विकासकामे चांगल्या पद्धतीने व्हावीत, हीच भूमिका मनसेचीही आहे. महापौर किंवा उपमहापौर कोण होणार, याबाबतचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हेच घेणार आहेत.- डॉ. श्रीकांत शिंदे, नेते, शिवसेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.