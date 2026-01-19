मुंबई

Mumbai News: मुंबईतून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग महिनाभर अंधारात, पथदिवे पूर्णपणे बंद; अपघातांचा धोका वाढला

Goregaon Gondia National Highway Streetlight: गोरेगाव-गोंदिया राष्ट्रीय महामार्ग गेल्या एक महिन्यापासून पथदिवे बंद असल्याने अंधारात बुडाला आहे. ज्यामुळे चोरी आणि अपघातांचा धोका वाढला आहे.
मुंबई : गोरेगाव-गोंदिया राष्ट्रीय महामार्ग गेल्या महिन्याभरापासून अंधारात बुडाला आहे. शहरातून जाणाऱ्या या राष्ट्रीय महामार्गावरील पथदिवे पूर्णपणे बंद आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण भाग अंधारात आहे. यामुळे चोरी आणि अपघातांचा धोका वाढला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर आणि कंत्राटदार पथदिवे दुरुस्त करण्यात रस दाखवत नाहीत. या राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाला अनेक वर्षे उलटून गेली, तरीही महामार्गावरील पथदिवे नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित केलेले नाहीत. जे नागरिकांच्या आकलनाच्या पलीकडे आहे.

