Mumbai News: मुंबईतून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग महिनाभर अंधारात, पथदिवे पूर्णपणे बंद; अपघातांचा धोका वाढला

मुंबई : गोरेगाव-गोंदिया राष्ट्रीय महामार्ग गेल्या महिन्याभरापासून अंधारात बुडाला आहे. शहरातून जाणाऱ्या या राष्ट्रीय महामार्गावरील पथदिवे पूर्णपणे बंद आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण भाग अंधारात आहे. यामुळे चोरी आणि अपघातांचा धोका वाढला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर आणि कंत्राटदार पथदिवे दुरुस्त करण्यात रस दाखवत नाहीत. या राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामाला अनेक वर्षे उलटून गेली, तरीही महामार्गावरील पथदिवे नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित केलेले नाहीत. जे नागरिकांच्या आकलनाच्या पलीकडे आहे..शहरातील गोंदिया-गोरेगाव महामार्गावरील समस्या अजूनही कायम आहेत. सुरुवातीला बांधकामाच्या कामात अडचणी येत होत्या आणि आता देखभालीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. संबंधित विभागाच्या उदासीनतेमुळे, पथदिवे अद्याप नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झालेले नाहीत. परिणामी देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूरच्या अधिकाऱ्यांवर येते. गोरेगाव शहराची मुख्य बाजारपेठ राष्ट्रीय महामार्गावरच आहे. शहर पोलिस स्टेशन चौकापासून पोलीस स्टेशनपर्यंतचे सर्व पथदिवे बंद आहेत..संध्याकाळ जवळ येताच स्थानिक नागरिक आणि रस्त्यावरून जाणाऱ्यांना अपघातांची भीती वाटते. महिला आणि तरुणींनाही त्यांच्या सुरक्षिततेची चिंता असते. जर पथदिवे नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित केले तर स्थानिक समस्यांचे अधिक चांगले निरीक्षण आणि निराकरण शक्य होऊ शकते. नगर पंचायतीने या समस्येबद्दल राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला वारंवार कळवले आहे. नागरिकही सतत तक्रारी करत आहेत..असे असूनही, राष्ट्रीय महामार्गावरील पथदिव्यांच्या देखभालीचे काम पूर्णपणे देवाच्या दयेवर सोपवलेले दिसते. एकीकडे मुख्य बाजारपेठ परिसरात अंधार असल्याने चोरीचा धोका वाढला आहे, तर दुसरीकडे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात पोलिस विभागाला अडचणी येत आहेत. भविष्यात काही अनुचित घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विभागाची असेल, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यांनी तातडीने पथदिवे बसवण्याची आणि महामार्ग नगर पंचायतीला हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे.