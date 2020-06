वसईच्या 'या' भागात 24 जूनपासून कडकडीत लॉकडाऊन

नालासोपारा : वसईच्या नायगाव-कोळीवाड्यात 24 जूनपासून पुढे 14 दिवस कडकडीत लॉकडाऊन करण्यात येणार आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. अत्यावश्यक सेवा चालू ठेवण्याबाबत ग्रामस्थ आणि महापालिका अधिकारी, कर्मचारी विचारविनिमय करून निर्णय घेणार असल्याचे प्रभाग समिती आयचे सहायक आयुक्त सुभाष जाधव यांनी सांगितले.

नायगाव-कोळीवाड्यात मागच्या 8 ते 10 दिवसांत 22 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत. एकाचा सोमवारी मृत्यू झाला. दिवसागणिक वाढत जाणाऱ्या कोरोनाला रोखण्यासाठी महापालिका, पोलिस प्रशासनाने तशी तयारी केली आहे. या परिसरात दाटीवाटीची लोकवस्ती, सुख-दुःखात एकत्र येणे, ओटीवर बसणे हे सर्व प्रकारही या परिसरात मोठ्या प्रमाणात होत असतात. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे भीती प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे.

नायगाव-कोळीवाडा परिसरातील बेसिन कॅथलिक बँक ते नायगाव स्टेशन परिसराकडील कोळीवाड्याची हद्द पूर्णपणे असणार सील आहे. लॉकडाऊन काळात नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

