Palghar News: पाणी उशिरा आणलं म्हणून शिक्षकांकडून मारहाण; घाबरलेली लेकरं जंगलात पळाली अन्..., पालघर ZP शाळेतील घटना

महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील एका सरकारी प्राथमिक शाळेत पाणी आणण्यास उशीर केल्याबद्दल विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर काही मुले भीतीने शाळा सोडून जवळच्या जंगलात पळून गेली. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही घटना या आठवड्याच्या सुरुवातीला जव्हारच्या जांभूळ मठ परिसरातील जिल्हा परिषद शाळेत घडली. त्यानंतर शिक्षण विभागाने चौकशी सुरू केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा जिल्ह्यातील सहावीच्या एका विद्यार्थ्यीनीच्या मृत्यूने शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शाळेत उशिरा पोहोचल्याबद्दल त्याला १०० उठ्याबशा करायला लावण्याची शिक्षा देण्यात आल्यानंतर या विद्यार्थ्यीनीचा मृत्यू झाला. अशा घटना सतत घडत राहिल्याने पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे..Pune: कामासाठी इमारतीमध्ये गेले; पण कुत्रा मागे लागला अन्...; सारंच संपलं! पुण्यात 'त्या' इलेक्ट्रिशियनसोबत काय घडलं?.बुधवारी पालकांनी जिल्हा परिषदेला एक निवेदन सादर केले. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, शिक्षकांनी मुलांना सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या स्त्रोतावरून पाणी आणण्यासाठी पाठवले होते. जेव्हा ते उशिरा परतले तेव्हा सर्व विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली. मारहाणीच्या भीतीने विद्यार्थ्यांचा एक गट शाळेच्या परिसरातून जवळच्या जंगलात पळून गेला. पालकांचा आरोप आहे की, शिक्षकांच्या क्रूर कृत्यांमुळे मुलांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे..या घटनेत सहभागी असलेल्या शिक्षकांवर पालघर जिल्हा परिषदेने कठोर कारवाई करावी अशी मागणी पालकांनी केली आहे. मुलांना कामावर पाठवणे आणि त्यांना मारहाण करणे हे केवळ चुकीचेच नाही तर बाल हक्कांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. वाढत्या अशा घटना थांबवल्या नाहीत तर मुलांची सुरक्षितता धोक्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले..Dog Bite: श्वानाच्या चाव्यामुळे मृत्यू झाल्यास ५ लाख, तर जखमींना...; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सोनाली माटेकर यांनी सांगितले की, चौकशी सुरू करण्यात आली आहे आणि अहवालाच्या आधारे योग्य ती कारवाई केली जाईल. पथक शाळेत पोहोचले आहे. दोषी आढळणाऱ्या शिक्षकांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि मुलांची सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राथमिकता असेल असे आश्वासन त्यांनी दिले..