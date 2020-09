विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमीः विद्यार्थ्यांना घरी बसून परीक्षा देता येणार

मुंबईः उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी दिली. विद्यार्थ्यांना घरी बसून परीक्षा देता येणार आहे. या प्रस्तावास राज्यपालांनी परवानगी दिली आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निकाल लावणं विद्यापीठांना बंधनकारक असणार असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली आहे. १५ ते ३० ऑक्टोबर या कालावधीत प्रॅक्टिकल परीक्षा होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसंच विद्यापीठे परीक्षांच्या तारखा जाहीर करणार असून ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून परीक्षांना सुरुवात होईल, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. (सविस्तर बातमी थोड्याच वेळात) Students will be able to take the exam at home uday samant

