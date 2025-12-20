मुंबई

Thane Politics: ठाकरे गटाला मोठं खिंडार! बड्या शिलेदारानं सोडली साथ, हाती कमळ घेतं भाजपात प्रवेश

Subhash Bhoir Join BJP: पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरे गटातील कल्याण ग्रामीणमधील बडा नेत्याने भाजपात प्रवेश केला आहे. यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला धक्क्यांवर धक्के दिले जात असतानाच, आता भाजपने थेट ठाकरे गटाच्या गोटात मोठी खिंडार पाडली आहे. कल्याण ग्रामीणचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी आमदार सुभाष भोईर हे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये अधिकृत प्रवेश करणार आहेत. भोईर यांचा भाजपात प्रवेश म्हणजे ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का मानला जातं आहे.

