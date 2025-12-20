Thane Politics: ठाकरे गटाला मोठं खिंडार! बड्या शिलेदारानं सोडली साथ, हाती कमळ घेतं भाजपात प्रवेश

डोंबिवली : पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला धक्क्यांवर धक्के दिले जात असतानाच, आता भाजपने थेट ठाकरे गटाच्या गोटात मोठी खिंडार पाडली आहे. कल्याण ग्रामीणचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी आमदार सुभाष भोईर हे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये अधिकृत प्रवेश करणार आहेत. भोईर यांचा भाजपात प्रवेश म्हणजे ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का मानला जातं आहे..शनिवारी सकाळी भोईर हे पदाधिकाऱ्यांसह मुंबईला रवाना झाले. यावेळी ठाणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य रमेश पाटील शिवसेनेचे उपतालुकाप्रमुख सुखदेव पाटील यांच्यासोबतच देसाई दिवा शीळ भागातील अनेक युवा पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकलनं प्रवास करताय? पण मेगाहाल होणार; पाहा कुठे अन् कोणत्या मार्गावर असणार मेगाब्लॉक?.भाजप पक्षप्रवेशाविषयी माजी आमदार भोईर म्हणाले मुळात मी भारतीय जनता पार्टीचा 1986 मध्ये पहिला नगरसेवक म्हणून महापालिकेमध्ये सुरुवात केली होती यशस्वी सुरुवात झाल्यानंतर काही कारणास्तव भाजपाला मला सोडावा लागला कालांतराने पुन्हा या पक्षांमध्ये येऊन जनतेचे सेवा करणे समाजाचे सेवा करणे विकास कामे करणे या दृष्टिकोनातून प्रवाहाच्या विरोधात जाता येत नाही म्हणून प्रवाहाच्या बरोबर जाण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे..भाजपात जाण्यास उशीर झाला असला तरी योग्य वेळी योग्य निर्णय आम्ही घेतलेला आहे सर्व लोकांशी चर्चा करूनच आम्ही हा निर्णय घेतला असेल त्या सगळ्यांचा पाठिंबा मिळाल्याने आता आम्ही प्रवेश करत आहोत..दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या कठीण काळातही साथ न सोडणारे, कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातील खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे सुभाष भोईर यांनी भाजपात जाण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. 2014 मध्ये शिवसेनेतून आमदारकीची निवडणूक जिंकणारे भोईर यांना 2019 मध्ये उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. त्यानंतर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत ठाकरे गटाकडून त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली होती. मात्र, या निवडणुकीत शिंदे गटाचे आमदार राजेश मोरे यांच्याविरोधात त्यांचा पराभव झाला..BMC Election: पनवेल महापालिका निवडणुकांसाठी सज्ज, साडेचार हजार कर्मचारी तैनात.अखेर ऐन महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांनी भाजपची वाट धरल्याने ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, वन मंत्री गणेश नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडणार आहे. .भोईर यांच्या भाजप प्रवेशामुळे कल्याण ग्रामीणमध्ये केवळ ठाकरे गटालाच नव्हे, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेलाही नव्या आव्हानांना सामोरं जावं लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण याच परिसरात खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा लोकसभा मतदारसंघ असून, भाजपकडे झुकणाऱ्या विरोधकांची संख्या वाढताना दिसत आहे..यापूर्वी ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे कल्याण–डोंबिवली परिसरात भाजपची ताकद लक्षणीयरीत्या वाढताना दिसत असून, आगामी ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या पक्षप्रवेशांना विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे..Mumbai Municipal Corporation Election : मोट बांधण्याची मविआची हालचाल; मुंबई महापालिका निवडणूक एकत्र लढण्यासाठी प्रयत्न.विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या मोठ्या यशानंतर महाविकास आघाडीतील नेते, पदाधिकारी महायुतीकडे वळताना दिसत आहेत. ही गळती थांबवण्याचं मोठं आव्हान आता ठाकरे गटासह संपूर्ण महाविकास आघाडीपुढे उभं ठाकलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.