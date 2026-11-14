Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! रविवारी लोकलचा जम्बो ब्लॉक; मध्य, हार्बरसह ट्रान्सहार्बर सेवेवर परिणाम

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामे आणि ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभालीसाठी रविवारी (ता. १५) मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील ठाणे ते कल्याण अप-डाऊन धीम्या मार्गावर, तर हार्बर मार्गावरील पनवेल ते वाशी अप-डाऊन मार्गावर ब्लॉक असेल. पश्चिम रेल्वेवर रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक घेण्यात येणार नाही..मध्य रेल्वेकुठे : ठाणे ते कल्याण अप-डाऊन धीम्या मार्गावरकधी : सकाळी ११ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंतपरिणाम : मुलुंड येथून सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या आणि जलद लोकल मुलुंड ते कल्याणदरम्यान जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. तसेच कल्याण येथून सुटणाऱ्या अप धीम्या आणि अर्धजलद लोकल कल्याण ते मुलुंडदरम्यान जलद मार्गावर वळविण्यात येतील..Mumbai News: छठपूजेसाठी मुंबईत वाहतुकीवर निर्बंध! 'हे' प्रमुख मार्ग बंद, पार्किंगलाही मनाई; पाहा पर्यायी मार्ग.हार्बर रेल्वेकुठे : पनवेल ते वाशी अप-डाऊन हार्बर मार्गावरकधी सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंतपरिणाम: पनवेलहून सीएसएमटीच्या दिशेने जाणाऱ्या अप हार्बर लोकल तसेच सीएसएमटी येथून बेलापूर आणि पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या डाऊन हार्बर लोकल रद्द राहतील. पनवेल येथून ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या अप ट्रान्स हार्बर लोकल तसेच ठाणे येथून पनवेलच्या दिशेने जाणाऱ्या डाऊन ट्रान्स हार्बर लोकल रद्द राहतील..NCP Merger: सुप्रिया सुळे-पटेल यांच्यात खलबते, राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा जोर.पश्चिम रेल्वेकुठे : वसई रोड आणि वैतरणास्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी : शनिवारी रात्री ११.५५ ते पहाटे ४.३० वाजेपर्यंतपरिणाम : वसई रोड ते वैतरणा स्थानकांदरम्यान उपनगरीय विभागात रेल्वे रूळ, सिग्नलिंग आणि ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभालीसाठी शनिवारी रात्रकालीन ब्लॉक घेण्यात येईल. वसई रोड आणि वैतरणा स्थानकांदरम्यान हा ब्लॉक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.