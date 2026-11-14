मुंबई

Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! रविवारी लोकलचा जम्बो ब्लॉक; मध्य, हार्बरसह ट्रान्सहार्बर सेवेवर परिणाम

Mumbai Local Megablock: रविवार, १५ नोव्हेंबर रोजी मुंबई लोकलच्या मध्य, हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे लोकल सेवांवर परिणाम होणार आहे.
Mumbai Local Train Megablock

Mumbai Local Train Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती तसेच सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामे आणि ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभालीसाठी रविवारी (ता. १५) मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील ठाणे ते कल्याण अप-डाऊन धीम्या मार्गावर, तर हार्बर मार्गावरील पनवेल ते वाशी अप-डाऊन मार्गावर ब्लॉक असेल. पश्चिम रेल्वेवर रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक घेण्यात येणार नाही.

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