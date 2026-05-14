Anand Paranjpe: राष्ट्रवादीचा 'आनंद' दुरावला! परांजपेंनी पक्षाला रामराम ठोकला; पण तडकाफडकी निर्णय नेमका का घेतला?

सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ठाणे-पालघर पट्ट्यात मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी पक्षातील सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे. विधान परिषदेचे तिकीट न मिळाल्याने नाराज असलेल्या आनंद परांजपे यांनी अखेर पक्ष नेतृत्वाविरोधात नाराजी उघडपणे व्यक्त करत हा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून आनंद परांजपे नाराज असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या होत्या. विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी त्यांनी इच्छुकता दर्शवली होती. मात्र पक्षाकडून त्यांना संधी न मिळाल्याने ते अस्वस्थ असल्याचे बोलले जात होते. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्या भेटीनंतर त्यांच्या पक्षांतराच्या चर्चांना अधिकच उधाण आले होते..आता सर्व पदांचा राजीनामा दिल्यानंतर आनंद परांजपे लवकरच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. ठाणे परिसरात शिंदे गटाची ताकद वाढवण्यासाठी हा प्रवेश महत्त्वाचा मानला जात आहे. आनंद परांजपे हे ठाणे-कल्याण परिसरातील प्रभावी नेते मानले जातात. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि स्थानिक राजकारणात त्यांनी आपला ठसा उमटवला आहे. आनंद परांजपे यांच्या नाराजीमुळे पक्षातील अंतर्गत अस्वस्थता पुन्हा एकदा समोर आली आहे..आनंद परांजपे यांनी राजीनामा पत्रातून पक्षाने दिलेल्या जबाबदाऱ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत पुढील वाटचालीसाठी आपण पदमुक्त होत असल्याचे नमूद केले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सक्रिय आणि आक्रमक चेहरा म्हणून कार्यरत होते. संघटनात्मक बांधणी, पक्षाची माध्यमांमधील भूमिका आणि विविध आंदोलनांमध्ये त्यांचा सहभाग लक्षणीय मानला जात होता. त्यांच्या अचानक झालेल्या राजीनाम्यामुळे राष्ट्रवादीच्या स्थानिक गोटात खळबळ उडाली आहे. .स्थानिक पातळीवरील बदल, संघटनात्मक फेररचना आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ते वेगळी राजकीय दिशा घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत होती. मध्यंतरी शिवसेनेच्या काही नेत्यांसोबत त्यांच्या बैठका झाल्याचीही चर्चा होती. मात्र त्यांनी अद्याप आपल्या पुढील राजकीय वाटचालीबाबत अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. त्यांच्या राजीनाम्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नसून पुढील काही दिवसांत या राजकीय घडामोडींना अधिक वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.