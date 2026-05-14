Anand Paranjpe: राष्ट्रवादीचा 'आनंद' दुरावला! परांजपेंनी पक्षाला रामराम ठोकला; पण तडकाफडकी निर्णय नेमका का घेतला?

Anand Paranjpe News: सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते आनंद परांजपेंनी सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे. विधान परिषदेचे तिकीट न दिल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ठाणे-पालघर पट्ट्यात मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी पक्षातील सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे. विधान परिषदेचे तिकीट न मिळाल्याने नाराज असलेल्या आनंद परांजपे यांनी अखेर पक्ष नेतृत्वाविरोधात नाराजी उघडपणे व्यक्त करत हा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येत आहे.

