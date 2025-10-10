Boisar News : बोईसर पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक पदी सुनील जाधव

- सुमित पाटीलबोईसर - बोईसर पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक पदी सुनील जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी आज (ता. १०) पदाचा कार्यभार स्वीकारला. स्वागत, गुच्छ देऊन बोईसर पोलिस ठाण्यात त्यांना अनेक पोलिस कर्मचारी शुभेच्छा दिल्या. तर बोईसर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शिरीष पवार यांची बदली पालघर जिल्हा विशेष शाखेत झाली आहे. .सुनील साहेबराव जाधव प्रथम जळगाव जिल्हा त्यानंतर नांदेड त्यानंतर ठाणे ग्रामीण व पालघरपोलीस खात्यात २००३ पासून कार्यरत आहेत. विरार, तुळींज, माणिकपूर ते पोलीस स्टेशन केलेले आहेत.सहायक पोलिस निरीक्षक या पदावर असताना पालघर जिल्ह्यात सफाळे पोलीस स्टेशन येथे प्रभारी म्हणून तसेच क्राइम ब्रांच बोईसर युनिट येथे काम केलेले आहे. ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यात सुद्धा गणेशपुरी पोलीस स्टेशन येथे प्रभारी म्हणून व स्थानिक गुन्हे शाखे येथे काम केलेले आहे..पोलीस निरीक्षक २०२२-२३ मागील तीन वर्षापासून मुंबई शहर येथे मालवणी पोलीस स्टेशन येथे क्राईम पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. जून २०२५ मागील चार महिन्यापासून जिल्हा विशेष शाखा पालघर येथे कार्यरत होते..पोलीस खात्यात केलेल्या उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कामगिरी बाबत २०२५ मध्ये पोलीस महासंचालक पदक प्राप्त आहे.पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत वाहतूक कोंडी, अमली पदार्थ गुटखा कारवाई, गुन्हेगारीवर वचक ठेवणार. ग्रामीण भागातील अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्यात येणार असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.