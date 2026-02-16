Sunil Tatkare: अजितदादांचं विमान पाडलं की पडलं? तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. मुंबईहून बारामती येथे जात असताना लँडिंगदरम्यान विमान कोसळले असून यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेने देशभरात हळहळ पसरली आहे. या घटनेनंतर अजित पवार यांच्या विमान अपघात हा घात असल्याचे बोलले जात होते..नुकतेच रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत अजित पवार यांच्या विमान अपघातामागे (Ajit Pawar Plane Crash) काहीतरी काळंबेरं असल्याची शक्यता वर्तवली होती. तसेच अजित पवार यांच्या अपघाताचे मुख्य कारण शोधण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बारामती येथील विमान अपघाताचा अहवाल लवकरात लवकर मिळावा यासाठी रोहित पवार गुप्तहेरांची मदत घेत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अशातच सुनिल तटकरे यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे..Mumbai: मुंबईतील १० रेल्वे स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष सुरू होणार; पण कोणत्या आणि सुविधा काय असणार? जाणून घ्या....साम न्यूज वाहिनीवरील Black and White यामध्ये एका मुलाखतीदरम्यान सुनील तटकरे यांनी अजितदादांचं विमान पाडलं की पडलं? याबाबत स्पष्ट वक्तव्य केलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर अनेक दृश्ये समोर आली. ज्यामध्ये विमान तिरकं होऊन कोसळताना दिसत आहे. यामुळे विमान हा अपघात आहे का घातपात? अशा अनेक शंका व्यक्त केल्या जात आहेत..या घटनेनंतर अनेक नेतेमंडळी तसेच कार्यकर्ते त्यांच्या भूमिका मांडत असल्याचे पाहता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अजित दादांच्या विमान अपघातप्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी केल्याचे सुनिल तटकरे यांनी म्हटले आहे..Mumbai News: दंड की चेष्टा? BMC अधिकाऱ्यांना हायकोर्टानं ठोठावला ११ रुपयांचा दंड, २ दिवसाची दिलीय मुदत; प्रकरण काय?.अजित पवार यांच्या निधनानंतर सरकारने संपूर्ण देशाने शोककळा अनुभवली आहे. जबरदस्त ताकदीचा नेता हरपला आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेसह नेत्यांकडून अपघाताबाबत विविध मत मांडली जात आहेत. सरकारने देशात अनेक यंत्रणा आणि संस्थेचे स्थापन केले आहे. त्याआधारे विमान अपघात झाल्यानंतर अपघाताची चौकशी केली जाते. अशा यंत्रणांचा वापर करून लवकरात लवकर अपघाताचा अहवाल समोर आणा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.