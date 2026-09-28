Ramesh Mhatre: रमेश म्हात्रेंना सुप्रीम कोर्टाचा झटका! डॉक्टर मारहाण प्रकरणात जामीन रद्द, पुन्हा कोठडीत रवानगी

मुंबई : डोंबिवलीमधील महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टरांना मारहाण केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने झटका दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने दिलेला जामीन रद्द करून पुढील तीन दिवसात पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे अद्यापही शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना दिलासा मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात डाक्टरांना मारहाण केल्याची घटना घडली होती. शिंदे शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असून त्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांच्यासह इतर तीन आरोपींचा जामीन मंजूर करत त्यांची सुटका केली होती..'आई, चपाती-भाजी बनवून ठेव...' कुटुंबाशी झालेल्या संवादानंतर भाविनच्या मृत्यूची बातमी.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान रमेश म्हात्रे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करत त्यांना पुढील तीन दिवसांत पोलिसांना आत्मसमर्पण करण्याचे नमूद केले आहे. ज्यामुळे रमेश म्हात्रे यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका बसला आहे..सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?शास्त्रीनगर रुग्णालयात डाक्टरांना मारहाण केल्याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, वैद्यकीय क्षेत्राला हात लावता येणार नाही, हा संदेश स्पष्ट आणि ठाम असला पाहिजे. तसेच डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील लोक जनतेची सेवा करतात आणि त्यांच्यावर अशा प्रकारे हल्ला केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे डॉक्टरवरील हल्ल्याच्या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना दिलेला जामीन रद्द केला आहे, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली आहे. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तींवरील कोणत्याही प्रकारची हिंसा सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेशही दिला आहे..Mumbai Malaria: मुंबईत मलेरियाचा वाढता धोका! रुग्णसंख्या ९ हजारांवर; वर्षभरात ४१ टक्क्यांनी वाढ.तीन दिवसांत आत्मसमर्पणाचे आदेशसर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना तीन दिवसांत पोलिसांना शरण येण्याचे आदेश जारी केले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर, रमेश म्हात्रे यांसह चारही आरोपींना पुन्हा कोठडीत परतावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.