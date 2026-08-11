Supreme Court: ढाबेवाल्यांसाठी मोठी बातमी! महामार्गालगतचे अनधिकृत ढाबे ६० दिवसांत जमीनदोस्त होणार, सर्वोच्च न्यायालयाने काय दिले आहेत आदेश?

मुंबई : राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या ‘राईट ऑफ वे’ (रस्त्याच्या हद्दीतील राखीव जागा) क्षेत्रात येणारे सर्व नवीन व जुने अनधिकृत ढाबे, खानावळी आणि व्यावसायिक बांधकामे पुढील ६० दिवसांच्या आत जमीनदोस्त करा, असे स्पष्ट आणि अंतिम निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या ऐतिहासिक आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाद्वारे विशेष शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना या निर्देशांची तात्काळ आणि तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे बजावण्यात आले आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल ‘फलोदी अपघात विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण’ या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. महामार्गांवरील वाढते जीवघेणे अपघात रोखण्यासाठी आणि रस्ते वाहतूक सुरक्षित करण्यासाठी हे अत्यंत कडक पाऊल उचलण्यात आले आहे. .राज्य शासनाने या आदेशांची गांभीर्याने दखल घेत मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष परिपत्रकाद्वारे धडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात येणाऱ्या कोणत्याही जागेसाठी आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही नवीन व्यवसाय परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा व्यापार मंजुरी देता येणार नाही..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत..तर पोलिस आयुक्त जबाबदारमहामार्गांवरील अतिक्रमणे वेळेत हटवण्यासाठी आणि सुरक्षेचा नियमित आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दल’ तत्काळ स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईत दिरंगाई झाल्यास संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त / पोलिस अधीक्षक यांना थेट संयुक्तपणे जबाबदार धरले जाणार आहे. हे पथक दर पंधरवड्याला आढावा बैठक घेईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.