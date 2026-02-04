Anilkumar Pawar: अनिलकुमार पवारांवरील कारवाई बेकायदा, ईडीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका

विरार : आयुक्तपदी असताना नालासोपारामध्ये ४१ इमारतींच्या बेकायदा बांधकामाबाबत दुर्लक्ष केले आणि बांधकामांना परवानगी देताना कमिशनचे दर निश्चित करून १६९ कोटी रुपयांहून अधिकची कमाई केली', असा गंभीर आरोप ठेवत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) वसई-विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर केलेली संपूर्ण कारवाई बेकायदाच असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. परिणामी ईडीला मोठा दणका बसला आहे..मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात आदेश आदेशात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास आम्ही अनुत्सुक आहोत', असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ व न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सुनावणीअंती ईडीचे अपिल फेटाळताना आदेशात स्पष्ट नमूद केले. ईडीने पवार यांच्यावर १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी धाड टाकली होती.त्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली होती. माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या सुटकेला 'ईडी'ने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोबर-२०२५ मध्येच आव्हान दिले होते..Thane Crime: प्रेयसीसोबत लग्नाला परवानगी दे, असं सांगितलं अन् तीन मुलींसह पत्नीला घराबाहेर काढलं, धक्कादायक कारण समोर.यापूर्वी ईडीने केलेल्या कारवाई प्रकरणी आधी ईडी कोठडी नंतर न्यायालयीन कोठडी आणि त्या अटकेनंतर काही महिन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची अटक बेकायदेशीर ठरवून सुटका करण्याचे आदेश ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दिले होते, त्यावेळी ईडी ने पुन्हा हरकत घेत या सुटकेला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.यावर काल सुनावणी होऊन सर्वोच्य न्यायालयाने ईडीची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगितल्याने अनिलकुमार पवार यांना दिलासा मिळाला आहे. .माझ्यावर ठेवलेल्या आरोपांत काहीच तथ्य नव्हते. भ्रष्टाचार करण्याचा कट मी रचला असता तर त्या बेकायदा इमारतींवर मी पाडकामाची कारवाई केली असती का ? त्या प्रकरणात माझ्या आदेशाने २०७ गुन्हेगारी प्रकरणे आणि २२८ एमआरटीपी प्रकरणे दाखल झाली. इमारतींवर कारवाई करतानाच त्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत मी खासदार, आमदारांसोबत बैठका घेतल्या. तोडकामाची कारवाई करता यावी म्हणून वसई दिवाणी न्यायालयाकडून ४५ प्रकरणांत असलेले स्थगिती आदेश उठण्यासाठी मी प्रयत्न केले. असे असताना मलाच भ्रष्टाचाराच्या खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले. पण शेवटी न्यायालयांकडूनच मला न्याय मिळाला. - अनिलकुमार पवार.Ulhasnagar: उल्हासनगरात ‘महिलाराज’! पालिका आयुक्तांपासून महापौरपदापर्यंत महत्त्वाच्या पदांची धुरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.