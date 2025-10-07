मुंबई

Naresh Mhaske: ‘नालायक’ म्हटलं तर झोंबलं का? माजी नगरसेवकांची नरेश म्हस्केंवर टीका

Maharashtra Politics: खासदार नरेश म्हस्के यांनी गणेश नाईक यांच्यावर केलेल्या आरोपांवर सूरज पाटील यांनी प्रत्यारोप केला आहे. ‘नालायक' म्हणत त्यांनी बोचरी टीका यावेळी केली.
वाशी : नवी मुंबईच्या हिताविरोधात काम करणाऱ्यांना ‘नालायक’ म्हटलं; पण तो शब्द कुणाला झोंबलाय, असा थेट सवाल माजी नगरसेवक सूरज पाटील यांनी केला आहे. खासदार नरेश म्हस्के यांनी गणेश नाईक यांच्यावर केलेल्या आरोपांचा त्यांनी समाचार घेतला.

