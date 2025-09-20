मुंबई

Mumbai News : सुरेखा यादव यांची रेल्वेत ऐतिहासिक सेवा; आशियातील पहिल्या महिला चालक होणार निवृत्त

सातारा जिल्ह्यातील सुरेखा यादव यांनी भारतीय रेल्वेत लोको पायलट म्हणून रुजू होत पुरुषाच्या मक्तेदारीला धक्का दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई - सातारा जिल्ह्यातील सुरेखा यादव यांनी भारतीय रेल्वेत लोको पायलट म्हणून रुजू होत पुरुषाच्या मक्तेदारीला धक्का दिला आणि आशियातील पहिल्या महिला लोको पायलट बनून इतिहास रचला.

