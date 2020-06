सुशांतचा 'तो' फोटो शेअर केलात तर महाराष्ट्र सायबर सेल करणार कारवाई 

मुंबई- बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतनं राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याचा मृतदेह मुंबईच्या वांद्रे येथील फ्लॅटमध्ये सापडला. सुशांत सिंह अवघ्या 34 वर्षांचा होता. सुशांतच्या आत्महत्येमुळे सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला आहे. सुशांतचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. कलाकारांपासून ते त्यांचे त्याला श्रद्धांजली देणारे फोटो किंवा त्याच्यासोबतच फोटो शेअर करत आहेत. अशातच सुशांतच्या मृतदेहाचे फोटो देखील अनेक जण पोस्ट करत असल्याचं आढळून आलं. त्याच्या मृतदेहाचे फोटो अपलोड करू नका, असे आवाहन करण्यात आलं होतं. त्यानंतरही हे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असल्याचं आढळून आलं. त्यावर आता महाराष्ट्र सायबर सेलनेही निषेध करत कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

महाराष्ट्र सायबर सेलनं ट्वीट केलं आहे. सोशल मीडियावर सध्या एक चिंताजनक ट्रेंड दिसत आहे. यात दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत यांचा फोटो व्हायरल केला जात आहे. हे फारच वाईट आणि त्रासदायक आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सायबर सेलनं कारवाईचेही आदेश दिलेत. या ट्विटमध्ये महाराष्ट्र सायबर सेलनं लिहिलं आहे की, सोशल मीडियावर असे फोटो पसरवणं कायदेशीर मार्गदर्शक सूचना आणि कोर्टाच्या आदेशांच्या विरोधात आहे. असे केल्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

A disturbing trend has been observed on Social Media platforms by Maharashtra Cyber that pictures of deceased actor Shri. Sushant Singh Rajput are being circulated, which are disturbing and in bad taste. (1/n)

— Maharashtra Cyber (@MahaCyber1) June 14, 2020