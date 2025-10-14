मुंबई

Sweets Price Hike: दिवाळीनिमित्त दुकाने गोड पदार्थांनी सजली! पण, मिठाईच्या भावात १० ते १५ टक्‍के वाढ, खिशाला कात्री

Diwali Festival: दिवाळीनिमित्त मिठाईच्या दुकानांमध्ये खरेदी सुरू आहे. पण, मिठाईच्या दरात वाढ झाली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे.
Sweets Price Hike

Sweets Price Hike

ESakal

जीवन तांबे - सकाळ वृ्त्तसेवा
Updated on

मुंबई : दिवाळी काहीच दिवसांवर येऊन ठेपला असून, मिठाईच्या दुकानांमध्ये खरेदीसाठी लगबग सुरू आहे. यंदा मिठाईच्या दरात साधारणपणे १० ते १५ टक्‍के वाढ झाली असून, काजू बर्फी, सोनपापडी, मलई तलोटा, मावा मिक्स बर्फीप्रमाणे सुक्या मेव्यापासून बनवलेल्‍या मिठाईलाही यंदा बाजारात अधिक मागणी आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Mumbai
inflation
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com